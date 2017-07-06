5 metrelik kuyudan böyle çıkarıldı

Kartepe’de faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasına denetim yapmak üzere gelen 60 yaşındaki arıtma teknikeri, ayağının takılması sonucu düştüğü 5 metrelik arıtma kuyusundan vinçle kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kartepe Hacı Alim Mahallesi Çağla Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasına denetim yapmak üzere geldiği öğrenilen arıtma teknikeri Turgay Taşer (60), ayağının takılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikteki su arıtma deposunun içine düştü. Kağıt fabrikasında çalışan işçilerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Taşer’i sedyeye yükledikten sonra vince bağlanan sedye su arıtma kuyusundan yukarı çıkartıldı. Ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Turgay Taşer’in düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN