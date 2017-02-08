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5 milyon emeklinin maaşı artacak!

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5 milyon emeklinin maaşı artacak!
İntibak çalışması yapıldığında emekliler arasındaki norm birliği de sağlanacak. Böylece kurum ayrımı olmadan SGK çatısı altında herkes aynı şartlarda maaş ve zam alabilecek.

Emeklilerin özellikle takip ettikleri konulardan birisi de intibak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkartılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısına göre 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan birisi ise yararlanamadı. Dolayısıyla bazı mağduriyetler de oluştu.

 

NELER DEĞİŞECEK

Şimdi 2000 ve sonrasında emekli olanlar için de bir intibak yapılması gündemde. Konu Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Buradan çıkacak karar sonrası uygulama devreye girecek. Biliyorsunuz emekli memurların 30 yıldan fazla çalışmaları için de Anayasa Mahkemesikararı ile ek ikramiyeler ödeniyor. Yeni intibak çıkması halinde şu gelişmeler yaşanacak: Yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı artacak. Maaş zamları eski intibakta olduğu gibi 355 lirayı bulacak. Yanlış maaş hesaplandığı tespit edilenler için toplu ödeme imkanı doğacak. Mahkeme kararı herkesi etkileyecek tek tek dava açmaya gerek kalmayacak.

 

NE YAPILMALI?

Maaş hesaplamalarında ve Aylık Bağlanma Oranları'ndaki farklılıkların giderilmesi dışında emeklilerin beklediği bazı intibak konuları da bulunuyor. SGK çatısı altında birleşmesine rağmen kurumlara göre hala farklı uygulamalar yapılıyor. Bunlar da şöyle sıralanabilir: Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim farkının giderilmesi. Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim öderken SSK'lılar yıla göre 5 bin ile 5.900 günle hatta 3.600 günle bile emekli olabiliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular oluşacak enflasyona göre, yani önceden bilmeden zam beklerken memur emeklileri toplu sözleşmeye giriyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşme ile zamlarının belirleneceği bir sistem kurulmalı. Böylece emeklilere eşit zam imkanı gelecek. Kaynak: Haberler.com

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