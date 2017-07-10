5 yaşındaki Buğra, boğuldu!

Kandıra Cebeci'de akıntıya kapılan biri 5 biri 6 yaşında iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan biri hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, günü birlik tatil için Gebze’den Kandıra’ya gelen iki komşu ailenin çocukları Kandıra Cebeci plajı kenarında oynamaya başladı. Çocuklara akıntıya kapılınca denizden çıkamadı. Ailelerinin durumu bildirmesi üzerine, 5 yaşındaki Kadir Buğra Alnıak ile 6 yaşındaki Talha Doğan Oğul'nun bulmak için olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekiplerce bulunarak denizden çıkarılan Alnıak ve Oğul, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklardan Kadir Buğra Alnıak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Talha Doğan Oğul ise Pendik’te özel bir hastaneye kaldırıldı. Küçük Talha'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hastane önüne gelen Alnıak'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.