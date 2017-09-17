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5 yaşındaki çocuk boynu kesilmiş halde bulundu

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5 yaşındaki çocuk boynu kesilmiş halde bulundu
Kartepe İlçesi'nde boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri bulunan 5 yaşındaki çocuk, sokakta hareketsiz halde bulundu. Çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kartepe Maşukiye'de meydana geldi. 5 yaşındaki Abdulmalik Keskingöz sokak kenarında yatarken yoldan geçenler tarafından boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri oluşmuş halde bulundu. Bunun üzerine yakınlarına ve 112 Acil ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Babasının da haber alarak geldiği olay yerinden alınarak hastanede kaldırılan Abdulmalik Keskingöz'ü bu hale getiren kişi veya kişilerin yakalanması için Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Tedavi altına alınan çocukla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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