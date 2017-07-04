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5 yıldızlı ‘DİNAMİK’ tatil!

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5 yıldızlı ‘DİNAMİK’ tatil!
Yüzücü adayları, hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar, hem serinliyorlar… Böyle spor kursuna can kurban!

İzmit’te çocuklar yaz tatilini bos geçirmiyor! İlimizin aktif yüzme kulüplerinden Marmara Dinamik Yüzme Kulübü’nde yaz okulu eğitimleri başladı. Okulların kapanması ile birlikte çocukların kas ve iskelet sisteminin gelişimi için çok önemli. Yüzmede Marmara Dinamik işinde uzman antrenörler tarafından yüzme eğitimi veriyor.

 

3 YAŞINDAN İTİBAREN

Çocuklar hem yüzme öğreniyor, hem eğleniyor hem de sıcak geçen yaz günlerinde serinliyor. Bu sayede miniklerin uzun yaz tatilleri de bos geçmiyor. Marmara Dinamik spor yapmanın yanında ahlaken de sporcu ruhuna sahip yüzücüleri kentimize kazandırıyor. İzmit’te bazı özel kreşlerin yüzme derslerini de koordine eden Marmara Dinamik, 3 yaşından itibaren tüm yüzücü adaylarını bekliyor.

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