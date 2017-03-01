50. Yıl Ortaokulu yarı finalde!..

Okullar Arası Yıldız Erkekler Futbol Çeyrek final maçında 50. Yıl Ortaokulu ile Darıca Servet Yalçın Ortaokulu, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı Hikmet ve Furkan’ın karşılıklı golleri ile 1-1 sona erdi. İlk yarıda ilginç bir pozisyon yaşandı.

KURAL HATASI VAR MI..?

Darıca tarafı, oyun durmadan ve kale arkasından oyuncu değişikliği yapıldığını öne sürerek kural hatası yapıldığını iddia etti ve maçın ardından dilekçe ile şikayette bulunacaklarını belirtti. İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında heyecan hakimdi. Bu yarıda öne çıkan isim 50. Yıl adına Rahmi’ydi ve bu futbolcu 2 gol birden attı. Bu gollere karşılık Eyüp ile geldi ve maçta başka gol olmayınca İzmit 50. Yıl Ortaokulu mücadeleyi 3-2 kazanarak yarı finalde Pirireis’in rakibi oldu. Erdem ÖVÜÇ

50. YIL ORTAOKULU: 3 DARICA SERVET YALÇIN OO: 2

STAT: M. Ali Kağıtçı

HAKEM: Ali Karagöz

50. YIL ORTAOKULU: Miraç***, Eray***, Volkan***, Emirhan***, Enhar***, Ali***, Rahmi****, Furkan***, Oğuzhan*, Berke*, Arif*

DARICA SERVET YALÇIN: Ömer**, Eyüp**, Emrah**, Hakan**, Furkan**, Mustafa**, Hikmet**, Batu**

GOLLER: Hikmet, Eyüp (Darıca), Rahmi (2), Furkan (50. Yıl)