50. Yıl zor da olsa kazandı

Ortaokullar Arası Futbol İl Birinciliği grup maçları sona erdi.

Önceki gün Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 50. Yıl Ortaokulu ile Kılıçarslan Ortaokulu karşı karşıya geldi. Günün en çekişmeli maçını 50. Yıl Ortaokulu sahadan 4-2’lik galibiyet ile ayrıldı. 50. Yıl’da 3 puanı getiren goller Volkan (2) ve Furkan’dan (2) geldi. Muhammet ve Arda’nın golleri Kılıçarslan adına yeterli olmadı.

50. YIL OO: 4 KILIÇARSLAN OO: 2

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Emin Selman Eroğlu ***

50.YIL OO: Miraç ***, Emirhan ***, Eray *** (Berat **), Enhar ***, Volkan ****, Rahmi ***, Ali ***, Furkan ***

KILIÇARSLAN OO: Ömer Faruk ***, Yüşa **, Selim **, Efe ***, Mertcan ***, İbrahim **, Muhammet ***, Arda ***

GOLLER: Volkan 2, Furkan 2 (50. Yıl) Muhammet, Arda (Kılıçarslan)