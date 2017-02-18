50. Yıl zor da olsa kazandı

Önceki gün Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 50. Yıl Ortaokulu ile Kılıçarslan Ortaokulu karşı karşıya geldi. Günün en çekişmeli maçını 50. Yıl Ortaokulu sahadan 4-2’lik galibiyet ile ayrıldı. 50. Yıl’da 3 puanı getiren goller Volkan (2) ve Furkan’dan (2) geldi. Muhammet ve Arda’nın golleri Kılıçarslan adına yeterli olmadı.
50. YIL OO: 4 KILIÇARSLAN OO: 2
STAT: M.Ali Kağıtçı
HAKEM: Emin Selman Eroğlu ***
50.YIL OO: Miraç ***, Emirhan ***, Eray *** (Berat **), Enhar ***, Volkan ****, Rahmi ***, Ali ***, Furkan ***
KILIÇARSLAN OO: Ömer Faruk ***, Yüşa **, Selim **, Efe ***, Mertcan ***, İbrahim **, Muhammet ***, Arda ***
GOLLER: Volkan 2, Furkan 2 (50. Yıl) Muhammet, Arda (Kılıçarslan)