500 bin gence bin 502 TL’ye iş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işsizleri yakından ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

İşbaşı eğitim programıyla iş sahibi yapılacak 500 bin gence bin 502 TL maaş verileceğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, gençlerin istihdamına yönelik yapılan uygulamalarla ilgili olarak şöyle dedi: "500 bin gence işyerine adapte olma eğitimi vereceğiz. İşbaşı eğitim programında bin 502 TL'lik ücreti biz üstleniyoruz." (Sabah)