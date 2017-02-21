İşbaşı eğitim programıyla iş sahibi yapılacak 500 bin gence bin 502 TL maaş verileceğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, gençlerin istihdamına yönelik yapılan uygulamalarla ilgili olarak şöyle dedi: "500 bin gence işyerine adapte olma eğitimi vereceğiz. İşbaşı eğitim programında bin 502 TL'lik ücreti biz üstleniyoruz." (Sabah)
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500 bin gence bin 502 TL’ye iş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işsizleri yakından ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.
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