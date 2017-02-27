501 noktada ekspertiz Kocaeli Kaya Otorapor’da

Türkiye’de 21 farklı noktada hizmet veren Otorapor’un Kocaeli şubesi geçtiğimiz aylarda hizmete girdi.

Kocaeli Kaya Otorapor olarak hizmet verdiklerini belirten Kocaeli Kaya Otorapor Şube Müdürü Ozan Eren Taşar, merak edilen konular hakkında bilgiler verdi.

Kocaeli Kaya Otorapor nedir?

Kocaeli Kaya Otorapor, teknik cihaz, ekipman ve robotlarla araçların kaza/arıza durumlarını,chek up işlemlerine detaylı oto ekspertiz raporu düzenleyen, Türkiye’nin ilk profesyonel, tarafsız, bağımsız ve tam donanımlı oto ekspertiz kuruluşu ve oto test check-up merkezidir. Kocaeli Kaya Otorapor’un uzmanlığı sadece otomobil ekspertizidir. Araç ekspertiz eder, test eder ve raporlar.



Raporlamalarda yanılma payı var mıdır?

Otorapor’da, arabada olmayan bir arıza bulunmaz, mevcut arıza gizlenmez. Profesyonel teknisyenler ile son teknoloji ürünü test cihazlarının tespitleri raporlanır. Yanılma payı sıfıra yakındır. Tüm testlerin ve kontrollerin sonuçları ayrıntılı biçimde bilgisayarda oluşturulan teknik verilerle birlikte rapor haline getirilir. Araç için profesyonel ikinci el ekspertiz raporu düzenlenir. Araç sahibi, onarım ya da bakım gerektiren konularda uzmanlarımız tarafından bilgilendirilir. Kocaeli Kaya Otorapor, sizi kendi evinizdeymiş gibi ağırlar, alacağınız arabayı kendine alıyormuş gibi inceler. Paranızı ve zamanınızı korur.

Kocaeli Kaya Otorapor ne yapıyor?

Kocaeli Kaya Otorapor, alıcı ve satıcılara bir araya gelerek ekspertiz yaptırabilecekleri, anlaşabilecekleri, satın alacakları ya da satacakları araçla ilgili her türlü konuyu danışabilecekleri, fikir alabilecekleri ve pazarlık yapabilecekleri rahat bir ortam sunuyor.

Araçların Ekspertizinde hangi markalara hizmet veriyorsunuz?

Kocaeli Kaya Otorapor’da her marka ikinci el otomobile Bağımsız Oto Ekspertiz Raporu düzenleniyor.

Araçların kontrollerini yaparken nasıl bir yol izliyorsunuz ve nelere dikkat ediyorsunuz?

Araç, tam donanımlı profesyonel test cihazlarıyla (dinamometre, fren test, süspansiyon test, dijital far test, akü test, ön boşluk test, lastik derinlikölçer, boya kalınlık ölçer, gürültü test, OBD diagnoz arıza tespit) tepeden tırnağa 501 NOKTA ekspertizinden geçirilir ve raporu size sunulur.

Oto Ekspertizi kimler yaptırıyor?

-Aslında aracı olan herkes yaptırmalıdır. Çünkü aracıyla ilgili bildiği veya bilemediği her şeyi kontrollerden sonra araç sahibine raporlayıp veriyoruz.

-Son kullanıcı: Her hangi bir yerden araç alan biri aracını bize getirip aracıyla ilgili kafasında yer etmiş sorular varsa aracın bütün kontrolleri yapılıyor.

-Galericiler: Satılması için alınan araçların kontrolleri yapılıyor ve galericiler bu araçlarını gönül rahatlığıyla müşterilerine satıyor. Ayrıca galericilere özel indirimlerimiz mevcuttur.

-Aracını satmak isteyenler,

-Uzun yola çıkacaklar.

Ücretlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz?

Ücretlendirmede beş bakım paketi sunuyoruz.

Birinci Bronz Paket: Kaporta+Boya Ekspertiz 175 TL.

İkinci Bronz Paket: Motor + Mekanik Ekspertiz 175 TL.

Üçüncüsü Silver Paket: Kaporta+Boya, : Motor + Mekanik, İç+Dış Ekspertiz, Tramer ve diğer sorgular 275 TL.

Dördüncüsü Gold Paket: Kaporta+Boya, : Motor + Mekanik, İç+Dış Ekspertiz, Tramer ve diğer sorgular, Fren Test, Süspansiyon Test, OBD Beyin Test 325 TL.

Beşincisi Gold Plus Paket: Kaporta+Boya, : Motor + Mekanik, İç+Dış Ekspertiz, Tramer ve diğer sorgular, Fren Test, Süspansiyon Test, OBD Beyin Test, DYNO Performans Test 375 TL.

Yaptığınız Oto Ekspertizi için garanti veriyor musunuz?

Elbette. Yüzde yüz müşteri memnuniyeti garantisi var. Yaptığımız bütün kontrollerden kaynaklanan bir sıkıntı olursa Turasist’ten bir ay veya 1.000 km garanti sertifikası veriyoruz. Bu süreç veya km içerisinde motor ve mekanikte bir arıza durumunda müşteri onarımını servise yaptırıp faturasını Turasist’e kestiriyor. Bunun tek şartı aracın 7 yaşın üstü ve 150.000 km’yi geçmemiş olması gerekmektedir.

Araçların Ekspertizi yaptırmak isteyen size nasıl ulaşabilir?

Toyota Plaza Kocaeli Kaya yanı 2.el yeni binasında hizmet vermekteyiz. Telefonumuz 262 333 1 333.