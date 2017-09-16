51-51 eşitlik sonrası Orhan Mahallesi'de ertelendi

CHP İzmit İlçe Örgütünde mahalle delege seçimleri sürüyor. Bugünün en heyecanlı seçimi ise Orhan Mahallesinde yaşandı.

CHP İzmit İlçe Örgütünde mahalle delege seçimleri sürüyor. Bugünün en heyecanlı seçimi ise Orhan Mahallesinde yaşandı. İl yöneticisi Harun Yıldızlı'nın hazırladığı yeşil liste ile Mustafa Pektaş'ın hazırladığı beyaz liste seçimde yarıştı.

4 OY GEÇERSİZ

Orhan Mahallesindeki delege seçimi büyük heyecan içinde geçti. 137 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde 106 üye oy kullandı. 4 oy geçersiz sayıldı.

ERTELENDİ

Büyük bir heyecanla geçen seçimlerde oy sayımına geçildi. Sayımda her iki listeye de toplam 51 oy çıktı. Eşitlik olduğu için Orhan'da delege seçimi ileri bir tarihe ertelendi.

KURA ÇEKİLEBİLİR

Yaşancak süreçte ise CHP İzmit İlçe Örgütüne liste temsilcileri çağırılacak. Eğer delegasyon kabul ederse kura çekilecek. Fakat kura uygun görülmezse yeniden sandık kurulacak ve delege seçimi tekrarlanacak.Selin BECER