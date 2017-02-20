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52 yaşındaki hırsıza hapis cezası!

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52 yaşındaki hırsıza hapis cezası!
Kartepe'de Telekom'a ait hatlardan kablo çalması nedeniyle yargılanan 52 yaşındaki Ali Güngör 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2015 yılında Türk Telekom'a ait Kartepe ile Pamukova hattından kablo hırsızlığı yapan Ali Güngör suçüstü yakalandı. Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Güngör hakkında 6 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay da cezayı onayınca Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Güngör'ü Pazarçayır Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Kocaeli Adliyesi'ne çıkarılan Ali Güngör işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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