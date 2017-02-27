56 yaşındaki elektrik ustası, 11. sertifikasını aldı

“En kötü şey belgesizlik’’ diyerek KO-MEK kurslarına başlayan 56 yaşındaki elektrik ustası Turan İçöz, 11. sertifikasını almak için Havuz Suyu Operatörlüğü kursuna yazıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KO-MEK) kurulduğu günden itibaren binlerce vatandaşa eğitim vererek hayata yeniden başlamalarını sağladı. KO-MEK kurslarına katılan kimi vatandaşlar iş sahibi olurken kimi vatandaşlarda kendi işini kurarak iş sahibi oldu. Kendi işinde daha başarılı olmak için KO-MEK kurslarından eğitim alarak 11. sertifikasını alan 56 yaşındaki Turan İçöz, “Benim soyumda belge almadan yaşayan çocuklarıma hakkımı helal etmem” diyerek meslek ve sanat kurslarının gerekliliğine vurgu yaptı.

EŞİME VE ÇOCUKLARIMA MİRAS

İlerlemiş yaşına rağmen hem kendi işini yapan hem de KO-MEK kurslarına katılarak yeni bir şeyler öğrenmeye çalışan Turan İçöz, ‘’Benim aldığım belgeler bana değilse ilerisinde eşime ve çocuklarıma birer miras olarak kalacak. Onlar da beni örnek alarak bu kurslara katılacaklardır. Ben kafama bir şey takılınca yaparım. Şimdiye kadar KO-MEK kurslarından 11 belge aldım buradan kahvehanelerde parklarda oturan herkese sesleniyorum; oralarda vaktinizi boşa harcayana kadar gelin KO-MEK’ten en az bir meslek belgesi alın’’ dedi.

HAKKIMI HELAL ETMEM

Azmi ve başarısı ile tüm kursiyerlere örnek olan Turan İçöz, gayreti ile eğitim aldığı sınıfta hem öğretmenlerine hem de kurs arkadaşlarına örnek oluyor. İçöz, ‘’Benim soyumdan gelen çocuklarım belge almadan yaşarlar ise ben hakkımı helal etmem’’ diyerek kararlılığını ortaya koyan İçöz, son olarak tüm Kocaelililere tavsiyede bulunarak, “Çalışma saatleri uyan beyler ve hanımlar lütfen aklınıza yatan bir kursa yazılarak meslek sertifikası alın” şeklinde konuştu.