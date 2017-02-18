5’i 1 yerdelik takalım…

Hakan Yağcıoğlu

Geçen hafta (hafta içi değil) tam bir kabus haftası oldu…

Kocaelispor, Darıca yenildi…

Kocaeli Birlik içeride bir puan alabildi…

Derince fark yedi…

Bir tek Gölcük yüzümüzü güldürmüştü…

Bugün ise hepsiyle gülelim istiyoruz…

Kütahya’da yüreğimiz atacak…

Kocaelispor Kütahya deplasmanında sahaya çıkıyor…

Hafta içi mesaisinde zor da olsa Manavgat’ı tek golle geçen Kocaelispor bakalım bugün neler yapabilecek…

Kocaeli Birlikspor ise 1.Lig yolunda önemli bir engel olan Buca ile İzmir deplasmanında karşılaşacak…

İki takım için de zor maç… Gülenin biz olmamız dileğiyle maç sonucunu bekleyeceğiz… Bir otobüs taraftar da maça gidiyor ve gazeteciler de adeta çıkarma yapacak…

Darıca ise şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı… Lider Afyon’a konuk oldu ve son dakikada yenilmekten kurtulamadı. Sarı yeşilliler bunun için Sultanbeyli’yi ağırlıyor ve bugün mutlaka galip gelerek liderin takılmasını bekleyecek…

Küme düşmemesi için herkesin sadece dua ettiği Derincespor ise Yeşil Bursa’yı ağırlayacak…

Derince maçı için İzmitliler İsmetpaşa’da yerini alacak ama yine tribünlerin büyük oranda boş kalacağı tahmin ediliyor…

Ve Gölcükspor…

Hem kendi için hem de Kocaelispor için oynayan Gölcükspor, bugün zorlu maçta sondan ikinci sıradaki ezeli rakibi Beylerbeyi’ni ağırlayacak. Bu maçın yine ilgi görmesi bekleniyor…

İşte böylesi dolu dizgin bir gün yaşayacağız…

Derince, Gölcük, Darıca içeride, Kocaelispor ve Kocaeli Birlik deplasmanda sahaya çıkacak…

Biz bugün 5’i bir yerdeliği takmak istiyoruz…

Yani 5 sevinç yaşamak istiyoruz…

Bir tek eksik bile olmasın diye bekliyoruz…

Terazinin ağır bastığı yön de bizimkilerin tarafı…

Beklentimiz büyük sanılmasın…

Olması gereken bu…