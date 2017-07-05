6 kişiyi vuran baba-oğul teslim oldu

Babaannesini dövdüğü iddia edilen şahsa amcası ve kuzeni tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan baba ve oğlu emniyete teslim oldu

Gölcük Hisareyn Merkez Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında baba M. B. ve oğlu Mustafa B’nin pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu aynı aileden 6 kişiyi vurarak ortadan kaybolmuşlardı.

10 GÜN SONRA TESLİM OLDULAR

Kavga sonrasında yaralanan İdris, Önder, Gülden ve Hikmet Bir ile Gülcan ve Gülem Döner yaralanmıştı. Olay sonrasında baba ve oğulun olay yerinde kaçması sonucunda Gölcük Emniyet Müdürlüğüne gelen baba M. B. ve oğlu Mustafa B. teslim oldu.

BABA DENETİMLİ SERBEST

Olay sonrasında kaçan baba M. B. ve oğlu Mustafa B’nin emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba M.B. denetim olarak serbest bırakılırken oğlu Mustafa B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.