6. Noter'e Kuyumcu atandı

İzmit 6’ncı Noter Metin Kaymakçıoğlu’nun vefat etmesi nedeniyle Mustafa Kuyumcu yeni görevine başladı

İzmit 6’ncı Noter’de Metin Kaymakçıoğlu’nun vefat etmesinden dolayı 6’ncı Noter Mustafa Kuyumcu yeni görevine başladı. Kuyumcu, “10 yıl boyunca Noterlik yapan ve vefat eden merhum Metin Kaymakçıoğlu’nun ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Burada şimdiden çok güzel dostluklar edindim. Bugün görevime başlamış bulunmaktayım. Kocaelilere en iyi hizmeti vererek onlara layık olmaya çalışacağız. Toplam 17 yıldır Noterlik yapıyorum. Birden en yüksek makama gelinmiyor ben neredeyse bütün kalemlerde çalıştım. Burada da görevim boyunca iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. n Selin BECER

MUSTAFA KUYUMCU KİMDİR?

1955 yılında Çorum’da doğan Mustafa Kuyumcu Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında emekli olan Kuyumcu, Noterlik yapamaya başladı. 2000 yılından beri 6 yerde görev yapan Kuyumcu’nun 7’inci görev yeri ise Kocaeli 6’ıncı Noterlik oldu.