60 milyon lira hayalleri süslüyor

Milli Piyango’nun 60 milyon liralık yılbaşı ikramiye Kocaelililerin de hayallerini süslüyor. Paranın değerlendirme yöntemleri ise farklılık gösteriyor. Kendine ev ya da uçak almak isteyenler çoğunlukta. Hatta mafya olmak için parayı fırsat olarak gören de

Yılbaşı yaklaşıyor. En az bir, en fazla dört kişi yeni yıla milyoner olarak girecek. Milli Piyango’nun bu yılbaşı için düzenleyeceği çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon lira olarak açıklanmıştı. Rakam büyük olunca piyango satıcılarının önündeki kuyruk da bir o kadar uzun oluyor. Herkesin hayallerini bu 60 milyon lira süslüyor.

FAİZE ÖNCELİKLİ TERCİH

Büyük ikramiyenin çıkması durumunda kimin neler yapacağı şimdiden belli. Her yaş grubunun ayrı hayalleri var. Toplum içinde fakire fukaraya yardım edeceğini söyleyen de var, mafya olmak isteyen de. Paranın değerlendirilmesinde akla gelen ilk yöntem ise faize yatırmak ya da mülk sahibi olarak çalışmadan kira geliri ile yaşamak.

DÜNYA TURU HAYALİ

Ortak hedeflerden iki tanesi ise çok dikkat çekici. “Büyük ikramiye size çıkacak olsa parayı nasıl değerlendirirdiniz?” sorusunu yönelttiğimiz kişilerin önemli bir bölümü “Uçak alıp dünya turuna çıkmak isterdim” şeklinde yanıt veriyor. Bir kişi işini geliştirmek isterken, büyük ikramiyeyi köpek almak için fırsat olarak gören de bulunuyor. Selin BECER

Erhan Karataş (39) Müteahhit

“60 milyon lira bana çıksaydı mevcut firmamı geliştirip daha fazla insana istihdam sağlamak isterdim, yeni yatırımlar yapmak için çaba gösterirdim.”

Sabri Genç (60) Esnaf

“Milli Piyango bana çıkmış olsaydı, ne kadar gariban varsa hepsine tek tek dükkan açardım. Fakirlikle mücadele ederdim. Bütün paramı iyilik için kullanırdım.”

Alperen Gezer (14) Öğrenci

“60 milyon liranın bir kısmını yetimlere, bir kısmını evsizlere bağışlardım. Kalan parayla ailemin borçlarını öder ve ev alırdım. Kendime de bir köpek alırdım.”

Mahmut Çelik (23) Öğrenci

“60 milyon lira bana çıksa önce uçak sürmeyi öğrenip uçak alırdım. Mafya olmak ve daha sonra da dünya turuna çıkmak isterdim.”

Hasan Soyyiğit (50) Kestaneci

“Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi bana çıksaydı bir kısmını devlete, bir kısmını fakire, mağdura, evsize bağışlardım. Kalan parayı ise şehit ailelerine verirdim. Çünkü onlar olmasaydı bu ülkede, bu kadar rahat oturamazdık, geceleri rahatça uyuyamazdık. Onların hakkını ödeyemeyiz o yüzden böyle bir şey yapardım.”

Zeliha Yıldız (51) Ev Hanımı

“60 milyon lirayı çocuklarıma iyi bir gelecek hazırlamak için kullanırdım. Daha sonra ev alırdım. Şimdi ki evim 1+1, o yüzden büyük bir ev almak çok isterdim.”

Jihan Ejderoğlu (18) Öğrenci

“Milli Piyango’da büyük ikramiye bana çıksaydı önce annemi hacca yollardım. Daha sonra bir cami yaptırmak isterdim ve kendime ev alırdım.”

Burak Sarova (31) Milli Piyangocu

“Milli Piyango bana çıkmış olsaydı hemen ülkeyi değiştirip Malta’ya yerleşir, orada yaşamak isterdim. Kalan parayı da direkt faize yatırırdım.”

Mustafa Şahin (21) Öğrenci

“60 milyon lira ile bir yat alıp dünyayı gezmek isterdim. Kalan parayla da ev, dükkan alıp kiraya verirdim, hayatım boyunca hiç çalışmadan kiralarıyla da geçinirim.”

Tunahan Akgün (23) Öğrenci

“Kocaeli Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisi olduğum için ilk aklıma gelen KYK borcum oldu. Önce KYK borcumu öderdim, daha sonra da tatile çıkardım.”

Berkay Kaplan (18) Öğrenci

“Milli Piyango ile önce Miami’de kendime ev almak isterdim. Türkiye’deki eğitim sistemini güçlendirecek proje gerçekleştirirdim. Ev, araba, yat, uçak alırdım ve dünya turuna çıkmak isterdim.”