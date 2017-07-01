Darıca Belediyesi tarafından bu 13.’sü düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleninde 600 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı. Sünnet olan çocuklar program öncesinde üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleninde 600 çocuk sünnet oldu. Sünnet olan çocuklar Darıca Cumhuriyet Meydanında Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile buluşarak mutlu bir gün geçirdi. Küçük çocuklar ile Başkan Karabacak, üzeri açık otobüsler ile şehir turu attı. Şehir turu, Darıca sahilinde sünnet olan çocuklar için düzenlenen program alanında son buldu. Darıca Sahilinde bulunan amfi tiyatroda düzenlenen programa Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, sünnet olan çocukların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bugün çok mutluyum, çok sevinçliyim”

Program öncesinde düzenlenen sünnet şöleni ile ilgili konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bugün çok mutluyum, çok sevinçliyim. Çok heyecanlıyım. Bu bizim 13. sünnet merasimimiz. Rabbimize hamdolsun, şükürler olsun ki zengin fakir bütün insanlarımızla birlikte 600 çocuğumuzun sünnet düğününü yapıyoruz. Ülkemizin değişik illerinden şehrimize gelen insanların, bu şehre mensup olmanın gereklerini yerine getirebilme adına, bir ve beraber olma adına bu günü gerçekleştiriyoruz. 600 çocuğumuzun sünneti ile alakalı düğünümüz hayırlı olsun. Çocuklarımızla birlikte şehir turu attık, bende yanlarındaydım. Bütün Darıca ailesi olarak bu düğünü gerçekleştiriyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar bizim gelecek nesillerimizin temel taşlarıdır. Ülkemizi bu çocuklara emanet edeceğiz” dedi.



“Başkan Karabacak’a teşekkür ederiz”

Sünnet olan çocukların yakınları, “Darıca Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak’a bu hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Hem bütün Darıca ailesini bir arada topladığı için hem de bu hizmeti sunduğu için teşekkürler, fazlasıyla mutlu olduk” dediler.Konuşmaların ardından program semazen gösterisi ile devam etti. Semazen gösterisinin ardından sünnet olan çocuklara hediyeler verildi. Darıca Belediyesi tarafından bu sene 13.’sü düzenlenen sünnet şöleni okunan mevlit ile sona erdi.