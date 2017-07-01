  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli : 19 °C
  • İstanbul : 24 °C
  • Sakarya : 16 °C

600 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı

»
600 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı
Darıca Belediyesi tarafından bu 13.’sü düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleninde 600 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı. Sünnet olan çocuklar program öncesinde üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleninde 600 çocuk sünnet oldu. Sünnet olan çocuklar Darıca Cumhuriyet Meydanında Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile buluşarak mutlu bir gün geçirdi. Küçük çocuklar ile Başkan Karabacak, üzeri açık otobüsler ile şehir turu attı. Şehir turu, Darıca sahilinde sünnet olan çocuklar için düzenlenen program alanında son buldu. Darıca Sahilinde bulunan amfi tiyatroda düzenlenen programa Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, sünnet olan çocukların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

“Bugün çok mutluyum, çok sevinçliyim”

Program öncesinde düzenlenen sünnet şöleni ile ilgili konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bugün çok mutluyum, çok sevinçliyim. Çok heyecanlıyım. Bu bizim 13. sünnet merasimimiz. Rabbimize hamdolsun, şükürler olsun ki zengin fakir bütün insanlarımızla birlikte 600 çocuğumuzun sünnet düğününü yapıyoruz. Ülkemizin değişik illerinden şehrimize gelen insanların, bu şehre mensup olmanın gereklerini yerine getirebilme adına, bir ve beraber olma adına bu günü gerçekleştiriyoruz. 600 çocuğumuzun sünneti ile alakalı düğünümüz hayırlı olsun. Çocuklarımızla birlikte şehir turu attık, bende yanlarındaydım. Bütün Darıca ailesi olarak bu düğünü gerçekleştiriyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar bizim gelecek nesillerimizin temel taşlarıdır. Ülkemizi bu çocuklara emanet edeceğiz” dedi.
 

“Başkan Karabacak’a teşekkür ederiz”

Sünnet olan çocukların yakınları, “Darıca Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak’a bu hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Hem bütün Darıca ailesini bir arada topladığı için hem de bu hizmeti sunduğu için teşekkürler, fazlasıyla mutlu olduk” dediler.Konuşmaların ardından program semazen gösterisi ile devam etti. Semazen gösterisinin ardından sünnet olan çocuklara hediyeler verildi. Darıca Belediyesi tarafından bu sene 13.’sü düzenlenen sünnet şöleni okunan mevlit ile sona erdi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zıpkınla balık avının ustaları Didim’de buluşacak01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:45
  • Antalya'da son 10 yılın sıcaklık rekoru kırıldı01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:41
  • Motor sürücülerine polis denetimi01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:26
  • Bu kafenin çalışanları Down Sendromlu01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:02
  • Karamürsel’de KEŞKELER bitmez!01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:15
  • Mezarlıklar elden geçiriliyor01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:27
  • Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:20
  • Bayram: Bu kent hepimizin01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:17
  • Çocuklara hakları oyunla anlatıldı01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:53
  • Hereke Anadolu Lisesi’nde çalışma01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:50
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim