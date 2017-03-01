64 hemşireye teşekkür belgesi

2016 yılı hizmet içi eğitim programlarında görev alan 64 Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi hemşiresine teşekkür belgesi verildi

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ilklerinden birini yapıp tüm 2016 yılını kapsayan hemşirelerin faaliyet raporlarını açıkladı. Hastane konferans salonunda düzenlenen toplantıya Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan, hastane başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Hastane Hemşire Hizmetleri Müdürü Gonca İlter ve tüm hemşireler katıldı.

“TÜM HASTANEDE UYGULANACAK”

Faaliyet raporunu Hemşire Hizmetleri Müdürü Gonca İlter sundu. Kanban Sistemi hakkında bilgi veren İlter, “Tam zamanında üretim ortamında malzeme hareketlerinin kontrolü aracılığıyla kullanılan bir çizelgeleme yaklaşımıdır. Pilot bölge olan ortopedi ve genel cerrahi servislerinde başlatıldı. 2017 yıllında tüm hastanemizde uygulamaya geçirilmesini hedefliyoruz. Hemovijilans Hemşireliği de Türkiye’de ilk defa kurumumuzda başlatıldı” dedi.

“YENİLİKLER KATACAK”

Hastane başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk ise yapılan bu çalışmaları dikkatle izlediğini belirterek, bu tür çalışmaların yenilikler katacağını söyledi. 2016 yılı hizmet içi eğitim programlarında görev alan, sunum yapan 64 hemşireye teşekkür belgeleri Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk ve Hemşire Hizmetleri Müdürü Gonca İlter taktim etti.