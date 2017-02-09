65 yaş üstünü ücretsiz taşımak bir türlü sindirilemedi

Bülent Ekinci

Toplu taşımada 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahat etme hakkı minibüs şoförleri tarafından bir türlü sindirilemedi.

Sindirilememesi de gayet doğal…

Mesela SEDAŞ 65 yaş üstü vatandaşa elektriği bedava mı veriyor “Hayır”

İSU suyu bedava mı veriyor “Hayır”

Fırıncı ekmeği ücretsiz mi veriyor “Hayır”

Peki, minibüsçülerin günahı ne?

Onu da geçtim 65 yaş üstü vatandaşın günahı ne ki torunu yaşındaki şoförlerden fırça yesinler!

Geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayı anlatacağım size.

Foto Hilmi olarak bildiğimiz Hilmi Keskin’in başından geçenleri…

Hilmi Amca sabahları evden çıktığında merkeze giderken 65 yaş ücretsiz kartını kullanmıyor.

“Şoför esnafı siftahını ücretsiz yapmasın” diyor.

Öğleden sonra eve dönerken ise 65 yaş kartını kullanarak kendisine tanınan hakkı değerlendiriyor.

Geçtiğimiz hafta Yeni Turan durağından bir minibüse binen Hilmi Amca kartını okutmuş, şoför ellerini kollarını sallayarak mırıldanmış.

Bunun üzerine Hilmi Keskin, “Hayırdır olum ne derin var” diye sormuş.

Tabi tartışma başlamış.

Hilmi Keskin’de “aracına ücretsiz bindim diye kendini kahretme oğul diyerek yanında bulunan ücretli Kent Kartı’da cihaza okutarak ücretli yolcu statüsünde seyahatini yapmış.

İndiğinde bu araç sürücüsünü şikayet edebilmek için arka plakasının fotoğrafını çekmek istemiş. O esnada şoför aracı geri geri kaydırarak Hilmi Amcayı korkutmaya çalışmış. Sonrada camdan kafasını çıkartarak “Sen var ya beni bir şikayet et o zaman görürsün gününü. Bana bir ceza gelsin seni bulurum” diye tehdit etmiş.

Eski toprak Hilmi Keskin bu duruma pabuç bırakır mı?

Konuyu belediyeye şikayet etmiş.

Yaşadığı muamele yüzünden üzüldüğü için de 65 yaş ücretsiz seyahat kartını Kent Kart ofisinde iptal ederek emekli kart çıkartmış.

Hilmi Keskin her gün şoför esnafından fırça iyen 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan sadece bir tanesi. Onun gibi niceleri var.

Minibüs ve otobüs şoförleri haklı oldukları davada etik olmayan davranışlar sergileyerek haksız duruma düşüyor.

Üstelik ağır aksakta olsa taşıdıkları 65 yaş üstü vatandaşların ücretlerine mukabil bakanlıktan para almalarına rağmen.

Milyonlarca Suriyeliyi bağrımıza bastık bir 65 yaş üstü ihtiyarlarımızı içimize sindiremedik.

Diyecek çokta fazla bir şey yok…

Hakkı hukuku Allaha havale ediyorum.

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Her davete icabet eden, her cenazeye mümkün olduğunca katılan, dostlarını ziyaret etmeye önem veren bu iki arkadaşı tek tek görmeniz mümkün değil. Sefa Bey’i gören biri mutlaka yanında Cengiz Bey’i de görüyor. Cengiz Beyi gören biri de aynı şekilde Sefa Bey’i…

Ben bu ikiliye Allah muhabbetinizi artırsın, dostluğunuzu daim etsin demek istiyorum…

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