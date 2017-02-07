68 yaşında cezaevine girdi, 8 ay yattı, özgürlüğüne kavuştu!

Mesut Akbulut

Sefa Sirmen…

Kocaeli siyasetine damga vuran adam…

Dilerseniz Sirmen’i kısaca tanıyalım…

1949 yılında Gölcük'ün İhsaniye köyünde doğdu. İlkokulu İzmit'te, ortaokulu Gölcük'te, liseyi Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi, Üniversiteyi Açık öğretim Siyasal Bilimler Fakültesi okudu. Tahsil hayatından sonra siyaset ve iş hayatına atıldı. 1971 - 1977 yılında CHP Gençlik Kolu Başkanlığı, 1977 - 1980 yıllarında Gölcük Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

1984 yılında SODEP Kurucu Üyesi oldu ve İkinci Başkanlık görevinde bulundu. 1989'da İzmit Belediye Başkanı seçildi. 1993'te İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 1994 ve 1999 yerel seçimlerinde, iki kez daha İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

1989 yılında başladığı KEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2016 yılında bıraktı. 1994 - 1999 Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptı. 1989 - 2002 yılları arasında Kocaelispor Kulüp Başkanlığı ve aynı zamanda Kocaeli Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002 - 2007 yılları arasında Kocaeli Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

2007 Temmuz seçimlerinde milletvekilliğine adaylığını koymayarak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için hazırlıklarını sürdürdü. Ocak 2008 - Aralık 2008 arasında bulunduğu il Başkanlığı görevinden, Belediye seçimleri dolayısıyla istifa etti. 2009’daki yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu, seçimi kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası

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AKP iktidarı, Yuvacık Barajı’ndan dolayı Sefa Sirmen hakkında sayısız dava açtı…

Ama hepsinden beraat etti…

Ama İzgaz davasında ceza yedi…

İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2002 yılında İzgaz şebekesinin yapımında görevini kötüyü kullandığı iddiası ile Sefa Sirmen ve 15 kişi hakkında 2006 yılında dava açıldı.

Sefa Sirmen ve 15 sanık 2011 yılında beraat etti.

Yargıtay’ın kararı bozması sonucu Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen dava geçen yıl Şubat 2015’te sonuçlandı.

Mahkeme, Sefa Sirmen ile kendisinden sonra bir dönem İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Hikmet Erenkaya’yı 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sirmen ve Erenkaya kararı temyiz etti. Yargıtay, Sirmen ve Erenkaya’nın itirazlarını değerlendirirken, sadece Sirmen’e ceza verdi. Sirmen’in cezası kesinleşince 25 Haziran 2015 tarihinde İhsaniye’deki evinden alınarak Kandıra T Tipi Cezaevine kondu…

İki kez Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak kalple ilgili sorunlar nedeniyle ameliyat oldu.

68 yaşındaki Sefa Sirmen, 8 ay hapiste yattı…

Yeniden özgürlüğüne kavuştu…

CHP İzmit İlçe Örgütü, kendisini yalnız bırakmadı…

Hayır lokması dağıttı…

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Nisan ayında referandum var…

Sirmen bir müddet dinlenecektir…

Sonrasında referandumla ilgili CHP’nin seçim çalışmalarına katılacağını düşünüyorum…

Sirmen’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz…

SEDAŞ ekipleri İzmit Sanayi Mahallesi’ndeki sorunu giderdi

Önceki gün Muharrem Bektaş adlı okurum bana mail atmış, İzmit Sanayi Mahallesi’ndeki elektrik sorununu dile getirmişti. Ben de bunu köşemde yayınladım. SEDAŞ yetkilileri de hemen harekete geçip sorunu gidermiş. SEDAŞ konuyla ilgili bana bu maili gönderdi;

“Sayın Mesut Akbulut, Kocaeli Gazetesi’nde 06.02.2017 tarihinde yayınlanan ‘Günlerin Getirdiği’ adlı köşenizde ‘İzmit Sanayi Sitesi’nde sokak lambası sorunu var’ başlıklı yazınız ile ilgili sizi bilgilendirmek isteriz. Yazınızda bahsi geçen, İzmit İlçesi, Sanayi Mahallesi, Hayrettin Uzun Caddesi No: 122’de bulunan yapının karşısında bulunan sokak aydınlatma arızasına müdahale edilmiş, cadde üzerindeki tüm sokak aydınlatmaları yanar vaziyete getirilmiştir. Kamuoyunun aydınlatılması yönünde verdiğiniz desteğe teşekkür eder, bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü.”

Müteahhitler, Nevzat Doğan’a kesin kızgındır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konut’la müteahhitliğe soyunmuştu. Büyükşehir’den sonra İzmit Belediyesi de müteahhitliğe soyundu. Başkan Nevzat Doğan, pazartesi günü belediyede basın toplantısı yaptı. Gültepe Mahallesi’nde yaklaşık 48 dönümlük alana 443 konut yapılacağını, 22 Şubat’ta da projenin ihalesini gerçekleştireceklerini açıkladı. Başkan Doğan’ın bu açıklaması muhtemelen müteahhitleri kızdırmıştır.

Karaosmanoğlu da özür diledi sayılır

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze’deki meslek odalarını ziyaret eti. Ziyarette tramvaydan da söz etti. Tramvay çalışmasından dolayı esnafların mağdur edildiğini itiraf etti. 3 Şubat’ta tramvaya binecektik, ama olmadı. Tramvay bitmeyince Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, özür diledi. Bu özrü dolayısıyla Başkan Karaosmanoğlu da etmiş sayıldı. Karaosmanoğlu Gebze’de, “Metro’nun ilk kazmasını 2018’de vuracağız” dedi. Eyvah. Eyvah ki ne eyvah… Tramvayda bu kadar çile çekildiğine göre, metro inşaatında kim bilir ne sıkıntılar yaşanacak.

Emekliye promosyon rüşvet midir, değil midir?

DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, önceki gün Derince’de bir açılıştaydı… AKP hükümetinin emekliye vermeyi planladığı promosyonu eleştirdi… Emekliye verilen promosyon, rüşvettir deyi verdi… Hızını alamadı, “Promosyon için neden Mart ayı? Çünkü referandum var. Bu bir rüşvet. Emekliler lütfen gidip promosyon almayın. Bu bir rehin alınma girişimidir. Bu rüşveti almayın” diyerek emeklileri uyardı. Emekliler, Beysülen’i dinler mi? Dinlemez mi? Bence dinlemez. Çünkü ipin ucunda para para para var…

BBP, referandum için ne diyecek?

Referandum nisan ayında yapılacak… Herkes safını belirledi… AKP ve MHP evet diyecek… CHP, HDP, DP, DSP, SP, “hayır” diyecek… BBP, henüz kararını vermedi… BBP İl Başkanı Nihat Yıldız, son il başkanları toplantısında, “ Biz ne evet, ne hayır noktasında bir karar vermiş değiliz. İstişare sürecimiz devam ediyor” demiş… Tamam da yeni anayasa değişikliğinin 18 maddesi ortada… BBP, henüz karar verememesini anlamış değilim. Acaba BBP, kararsız kalarak AKP’den bir şeyler mi koparmanın peşinde? Bakalım BBP’nin tavrı nasıl olacak…

Referandum sonrası il başkanları toplanacak mı, toplanmayacak mı?

AKP, CHP, MHP, SP, DSP, BBP ve DP il başkanları, her ayın ilk pazartesi günü toplanıyor… Durum değerlendirmesi yapıyor… İl Başkanları önceki gün SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu ev sahipliğinde Gebze’de toplandı. Toplantıda referandumun centilmence geçmesi konusunda fikir birliğine varmışlar. ‘bu masa referandum sonrasında da bozulmayacak demişler…

Referandum yaklaştıkça, söylemler sertleşecek…

İl başkanlarının referandum sonrası toplanacak mı, toplanmayacak mı?

Görüşü olan bana mail atabilir…

Fakirleştik!

Birleşik Kamu İş AR-GE Birimi’nin araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 5.91 artarak 1,690 liraya çıktı. Gıda dışındaki harcamalar ise 4.843 liraya kadar yükseldi. Bu durumda maaş ve ücretlere yapılan zammın ilk ayında eridiği açıklandı. Asgari ücret 1404 lira oldu. Yani asgari ücret, açlık sınırının altında… Bizi yönetenler de Başkanlık Sistemi peşinde…