  • BIST 107.645
  • Altın 146,223
  • Dolar 3,4571
  • Euro 4,1300
  • Kocaeli : 26 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 26 °C

6'sı TSK mensubu

»
6'sı TSK mensubu
FETÖ PDY yapılanmasıyla ilgili operasyonlar sürüyor

FETÖ/PDY  Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 TSK mensubu  ve 1 i sivil imam 2 kişi emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye  sevk edildi

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhtar ağaçtan düştü16 Eylül 2017 Cumartesi 15:03
  • Minik Zehra beton zemine düşerek hayatını kaybetti16 Eylül 2017 Cumartesi 12:49
  • Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı16 Eylül 2017 Cumartesi 10:02
  • Gölcük'te "narko-sokak" uygulaması16 Eylül 2017 Cumartesi 09:56
  • "Hayrettin İmren kafasını duvarlara vuruyordu"16 Eylül 2017 Cumartesi 09:42
  • 17 yaşındaki otizmli Şeyma, kalp krizinden öldü16 Eylül 2017 Cumartesi 09:25
  • Önce çay parasını ödedi, sonra gözaltına alındı15 Eylül 2017 Cuma 09:22
  • Yangın merdiveni kilitli binada mahsur kaldılar15 Eylül 2017 Cuma 09:20
  • FETÖ/PDY soruşturmasında 2 asker tutuklandı14 Eylül 2017 Perşembe 17:21
  • Murat Çakmak davası ertelendi14 Eylül 2017 Perşembe 15:23
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim