Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadale (KOM) ekiplerinin düzenlediği operasyonlar doğrultusunda açığa alınan ve halen görevde olan 7 astsubay gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
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7 astsubay adliyeye sevk edildi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli'de 7 astsubay gözaltına alındı
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