7 astsubay adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli'de 7 astsubay gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadale (KOM) ekiplerinin düzenlediği operasyonlar doğrultusunda açığa alınan ve halen görevde olan 7 astsubay gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.