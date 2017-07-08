7. Esnaflar Futbol Turnuvası’nda finalin adı: Vizyon İnşaat-Morallioğlu Kırtasiye

Derinceli şehidimiz Emre Kaan Arlı’nın adının verildiği ve bu sezon 7’ncisinin organize edildiği Esnaflar Futbol Turnuvası’nda finalin adı belli oldu. Müthiş bir çekişmeye sahne olan yarı final maçları sonunda rakiplerini mağlup eden Morsallioğlu Kırtasiye ile Vizyon İnşaat bu akşam 19.00’da finalde karşı karşıya gelecek

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU ELENDİ

Demirspor ağırlıklı futbolcuların forma giydiği Morsallioğlu Kırtasiye üstün geldi. Takımda yer alan ve Gölcükspor’da oynayan Yunuscan Özdemir, Kullarspor’un stoperi Tayyip Taha Mutlu, Gölcükspor’un yeni transferi Yiğitali Bayrak, Doğantepespor’un stoperi Adem, forveti Melih, geçen yılın şampiyonu Ergun Balata’nın kadrosundaki Sinan Çalık, Turgay-Tolga Çoban kardeşler, Akın Ünal, deneyimli kaleci Şahin Kaya, Demirsporlu Fatih Güler, geçen sezon Yavuzspor’da oynayan Serdar Özdil, Soma Belediyespor’a transfer olan Murat Özcan’a rağmen 6-3’lük skorla yenildi. Morsallioğlu finale yükseldi.

MELİH FIRTINASI

Maça fırtına gibi başlayan Morsallioğlu Kırtasiye daha 10 dakika bile geçmeden maçta 4-0 öne geçti. İkinci yarıda toparlanan ve çok baskı yapan Ergun Balata farkı 3’e indirdi ve maçı Morsallioğlu kırtasiye 6-3 kazandı. Doğantepespor’un da forveti olan Melih maçın yıldızı olurken, attığı bir birinden güzel gollerle maçın öne çıkan ismi oldu. Derince bölgesinin bilinen futbolcularının yer aldığı, aralarında Gölcükspor’a transferi söz konusu olan Kadir Baylan’ın da yer aldığı, her turnuvada bir arada oynayan futbolcuların yer aldığı, sorumluluğunu başarılı futbolcu Mustafa Aslı’nın yaptığı Vizyon İnşaat, Kocaeli Birlikspor’un A Takım ve alt yapısında forma giyen futbolculardan oluşan yıldızlar topluluğu Tır-Tur’u 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

ŞEHİDİMİZİN AİLESİ DE GELİYOR

Dev final maçı bugün Derince Stadı Suni Çim Stadı’nda 19’da başlayacak. Final öncesi Doğa Koleji’nden 18 özel sporcu gösteri maçı yapacak. Protokolün de ilgi göstereceği organizasyonda Şehidimiz Emre Kaan Arlı’nın ailesi de yer alacak. Turnuva Komite Başkanı Tugay Kavurt “Yaklaşık 1 ay boyunca ekibimiz ile birlikte sıkı çalıştık ve inanıyorum ki iyi bir organizasyonu geride bıraktık. Herkesi finalimize bekliyoruz” dedi. Erdem ÖVÜÇ