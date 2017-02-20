7 ilçede elektrikler kesilecek!

Bölgemizin elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

23.02.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yaylacık Mah., 23.02.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 15:00 ile 18:00 arasında Yaylacık Mah., 23.02.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 13:00 ile 15:00 arasında Yaylacık Mah., 23.02.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yaylacık Mah., 23.02.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çavuşlu Köyü, Karagöllü Köyü, 23.02.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 15:00 ile 17:30 arasında Kirazlıyalı Mah., 23.02.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Kirazlıyalı Mah., 23.02.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeşilova Mah., 23.02.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Fatih Mah., 23.02.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Şerefsungur Köyü, Karadivan Köyü, Deliveli Köyü, Çalyer Köyü, Nasuhlar Köyü, 23.02.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Karaağaç Köyü, 23.02.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Hamidiye Köyü, İcadiye Köyü, Şevketiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvazpınarı Köyü, Yeni Mah., 24.02.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Sarımeşe Hürriyet Mah., 24.02.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çavuşlu Köyü, Karagöllü Köyü, 24.02.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İstasyon Mah., 24.02.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Karaağaç Köyü, 24.02.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Çenedağ Mah., 24.02.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 14:00 ile 17:00 arasında İstasyon Mah., 24.02.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında İpek Yolu Mah., Şirinköy Mah., 24.02.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 14:00 ile 17:00 arasında Yavuz Yavuzsultan Selim Mah., 25.02.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Gaziler Mah., Tepecik Mah., Gaziler Mah., 25.02.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Kabaağaç Köyü, Pınardüzü Köyü, Akçabeyli Köyü,