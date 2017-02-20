  • BIST 89.389
  • Altın 143,634
  • Dolar 3,6170
  • Euro 3,8394
  • Kocaeli : 8 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 8 °C

7 ilçede elektrikler kesilecek!

»
7 ilçede elektrikler kesilecek!
Bölgemizin elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

23.02.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yaylacık Mah.,

23.02.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 15:00 ile 18:00 arasında Yaylacık Mah.,

23.02.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 13:00 ile 15:00 arasında Yaylacık Mah.,

23.02.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yaylacık Mah.,

23.02.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çavuşlu Köyü, Karagöllü Köyü,

23.02.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 15:00 ile 17:30 arasında Kirazlıyalı Mah.,

23.02.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Kirazlıyalı Mah.,

23.02.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeşilova Mah.,

23.02.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Fatih Mah.,

23.02.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Şerefsungur Köyü, Karadivan Köyü, Deliveli Köyü, Çalyer Köyü, Nasuhlar Köyü,

23.02.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Karaağaç Köyü,

23.02.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Hamidiye Köyü, İcadiye Köyü, Şevketiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvazpınarı Köyü, Yeni Mah.,

24.02.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Sarımeşe Hürriyet  Mah.,

24.02.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çavuşlu Köyü, Karagöllü Köyü,

24.02.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İstasyon Mah.,

24.02.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Karaağaç Köyü,

24.02.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Çenedağ Mah.,

24.02.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 14:00 ile 17:00 arasında İstasyon Mah.,

24.02.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında İpek Yolu  Mah., Şirinköy Mah.,

24.02.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 14:00 ile 17:00 arasında Yavuz Yavuzsultan Selim  Mah.,

25.02.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Gaziler Mah., Tepecik Mah., Gaziler Mah.,

25.02.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Kabaağaç Köyü, Pınardüzü Köyü, Akçabeyli Köyü, 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçak yapı için 325 bin lira istendi!20 Şubat 2017 Pazartesi 09:36
  • Yaralı baykuş ameliyat oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 09:22
  • Fotoğrafçıların bu haftaki konuğu, Hasan Yaşar oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 09:13
  • 7 ilçede elektrikler kesilecek!20 Şubat 2017 Pazartesi 09:07
  • Aracını yıkamak için gitti gördüğü manzara şok etti!20 Şubat 2017 Pazartesi 09:00
  • Manken Tuğba Özay hangi AKP'liye çattı?20 Şubat 2017 Pazartesi 08:00
  • KOÜ Hastanesi’ne günde kaç hasta uğruyor, biliyor musunuz?19 Şubat 2017 Pazar 17:15
  • Arılar neden yok oluyor?19 Şubat 2017 Pazar 17:15
  • ÇYDD’de Dönmez güven tazeledi19 Şubat 2017 Pazar 15:41
  • Hüseyin Acurman'ın annesi hastaneye kaldırıldı19 Şubat 2017 Pazar 15:10
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim