7 milyon değerinde akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 120 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi yaptıkları uzun süreli takip sonucu düzenledikleri operasyonda 120 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyon ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, ele geçirilen akaryakıtın değerinin 7 milyon lira civarında olduğu öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN