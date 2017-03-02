Kocaeli'de FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması) soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltında tutulan ve sorguları tamamlanan 7 öğretmen bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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7 öğretmen FETÖ'den adliyeye sevk edildi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 öğretmen bugün adliyeye sevk edildi.
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