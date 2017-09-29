7 yaşındaki çocuğun çenesi ikiye ayrılıyordu!

Gölcük'te yaşanan olayda 7 yaşındaki çocuğun çenesi az daha ikiye ayrılıyordu.

Gölcük'te 7 yaşındaki Doruk Özdemir'in çenesi okul bahçesinde bulunan korkuluklara çarparak az daha parçalanıyordu. Gölcük'te geniş bir kesim tarafından tanınan Köksal Tüfekçioğlu arkasında ihmalin olduğu bu olayı kamuoyu ile paylaştı. Tüfekçioğlu, daha önceden defalarca kez bir çok yere durumun tehlikesini anlatmasına rağmen bir girişimin olmamasına dikkat çekti. Çocuğun olay sonrasında hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADAN İHMALİ DUYURDU

Köksal Tüfekçioğlu ise "GÖLCÜK İÇİN ÖNEMLİ MUTLAKA OKUYUN" başlığıyla sosyal medyada paylaştığı yazısında olaydaki ihmali anlattı.

Tüfekçioğlu'nun o paylaşımı:

Böyle yöneticilerle gölcük bir adım ilerleyemez. Bu kafayla gidenlere bu gölcük çoook acı şeyler yapar...

İki gün önce ihsaniye ilköğretim okulunda 7 yaşında bir minik yavrumuz, 150 tl verilip düzeltilemeyen ve okul müdiresi tarafı dan defalarcada başta belediye ve millieğitim olmak üzere yetkililerin uyarıldığı bir korkuluk demirine çarptı ve çenesi parçalandı. Talihsiz yavrumuzun ameyliatla çenesi dikildi.. okul müdiremiz toyota firması yaptıracak burayı bekliyoruz üzgünum demekten başka birsey diyemiyor. 150 tl bu milyon değil.

AKP' Lİ YÖNETİCİNİN TAVRINA BAK

Bu sabah gölcükte bir çay ocağında nedim adanur ali aktepe ve erdinç korkmaz ile oturuyorduk.

Yanımıza uzun yıllardır akp ilçe yönetiminde yöneticilik yapan ve sırf belediyenin ucuz kiracısı olan bu yüzdende yine bu defada yönetime giren zatın biri geldi. Kendi işlettiği tesise teleferik yapilmasi için çalmadık kapı birakmayan bu yöneticiye bir çocuğumuzun ihmal yüzünden çenesinin parçalandığını dile getirdim.

O zatı muhteremin ilgilenecem demesini beklerken öyle bir laf ettiki o an anıtpark meydanında onu evire çevire döverdim.

Bu çıkar yöneticisi zat " çocukta yürümesini bilseydi" demezmi....

Kan beynime sıçradı...

İste görün gölcüğü yönetiyorum diyenleri.. iyiler icin birşey demiyorum ama bu kafadakilere ya gerekeni yapin yada yapin yoksa bir çocuğumuza daha birşey olursa bu 160 bin nüfuslu gölcük size çok fena şeyler yapar. Demedi demeyin...