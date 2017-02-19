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70 metreden uçuruma yuvarlandı!

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70 metreden uçuruma yuvarlandı!
Başiskele Yeşilyurt Mahallesinde dolaşması için dışarı çıkartılan 1 yaşındaki dana yaklaşık 70 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.

Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Gurur Sokak adresinde ikamet eden Gölcük Belediyesi Milli Güreşçisi Berat Pehlivanoğlu’na ait 1 yaşındaki dana, yuvarlandığı yaklaşık 70 metrelik uçurumdan itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre Pehlivanoğlu, yaklaşık 1 yıldır beslediği danasını akşam saatlerinde dolaşması için dışarı çıkartmak istedi. Ancak ilk defa ahırdan dışarı çıkan dana, yürümekte zorluk çekince dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten yokuş aşağıya yuvarlanmaya başladı.

 

Ağaçlar kurtardı

Aralıklarla ayağa kalkan ancak her seferinde yeniden düşen dana, dereye yaklaşık 20 metre kala ağaçlara takılarak olduğu yerde kaldı. Pehlivanoğlu ve komşuları yaklaşık 1 saat boyunca danayı düştüğü yerden kurtarmak için seferber oldu. Danayı kurtaramayacaklarını anlayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dananın altına yerleştirdikleri demir kızağa bağladıkları halatlar ve vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından danayı düştü yerden kurtardı.

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Herkese teşekkür ediyorum

Yukarı çekilen dana daha sonra dinlenmesi için bir ağaca bağlandı. Dananın sahibi Berat Pehlivanoğlu, danasını ilk defa gezmesi için dışarıya çıkarttığını belirterek, “Bir anda dengesini kaybederek yuvarlanmaya başladı. 4, 5 metre yuvarlanıp ayağa kalkmaya çalıştıkça yeniden düştü. Böyle böyle yaklaşık 70 metre aşağıya kadar indi. 4 saatlik çalışmanın ardından sağ sağlim kurtarmayı başardık. İtfaiye ekiplerine ve yardım eden komşularımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Nuri AKÇAHARMAN

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