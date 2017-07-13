70 öğretim üyesinden 15 Temmuz’da bildirisi

15 Temmuz etkinlik haftası nedeniyle KOÜ Senatosu özel oturumunda 70 öğretim üyesi bir araya gelerek bildiri yayınladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik haftası tüm hızıyla devam ediyor. 16 Temmuz’a kadar sürecek olan etkinliklerde dün Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörlüğü aylık Senatosu özel oturum ile KOÜ Sosyal Tesislerde bulunan Senato Toplantı Odası’nda bir araya geldi. Toplam 70 kişilik öğretim üyesi 15 Temmuz bildirisi yayınladı. Gerçekleşen 15 Temmuz özel toplantıya KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü’nün yanı sıra 70 öğretim üyesi katılım gösterdi.

VATAN SEVGİSİNİ HESAP EDEMEDİLER

Hülagü, “Aziz milletimizin kaynakları ile şanlı ordumuza temin edilen silahları; Kendi polisine, askerine, milletine doğrultan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, bir milleti yok olmaktan kurtaran milli mücadeleyi yönettiği Gazi ünvanlı Meclisimizi bombalayan, Peygamber Ocağı diyerek milletimizin bağrına bastığı Mehmetçiğe, polise kendi vatandaşını, canını “vur emri” veren kahpece bir girişimin bir örneği daha tarihimizde yoktur ve ümit ediyorum ki olmayacaktır. Bu alçaklığı yapanlar, kadim geleneğimizden bugüne taşıdığımız ferasetini, zorbaya boyun eğmeyen karakterini, milletimizin en belirgin özelliği olan vakit kaybetmeksizin teşkilatlanıp işgale karşı koyabilme becerisini, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim” dizeleriyle dile getirdiği, vatanını canına yeğ tutma anlayışını, vatan sevgisini hesap edemediler” diye konuştu.

KOÜ HAİNLERE KARŞI KORKUSUZDUR

Binlerce yıldır, mazlum ve mağdurların sığınağı olan bu coğrafyada, İslam’ı, Hak ve hakikati kadim kılan bu asil milletin evlatlarıdır diye konuşan Hülagü, “Yine bu milletin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla millet iradesini göstermiş, Bu alçakların hain planlarını kursaklarında bırakmıştır. 15 Temmuz kalkışması sırasında ve ardından gördük ki, hain terör örgütünün tüm yapılanmasına karşın, devletimiz bütün unsurları ile seçilmiş iradenin yanında olmuş ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Ne mutlu ki, rektörlük görevini yürüttüğüm Kocaeli Üniversitesi de kendi üzerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmiş, tüm unsurları ile hainlere karşı duruşu ilk andan itibaren korkusuzca sergilemiştir” şeklinde konuştu.

ÖRGÜTLE BAĞI OLANLARIN ÜSTÜNE GİTTİK

KOÜ olarak bu hususta gösterdiğimiz hassasiyet doğrultusunda öncelikle kurumumuz içerisinde bu örgütle en ufak bir bağı olanların dahi üzerine cesaret ve kararlılıkla gidilmiştir şeklinde konuşan Hülagü, “Bu örgüte karşı yürütülen mücadele kapsamında, aziz milletimizin kaynakları ile yaratılan böylesi bir kurumun içerisinde, milletimize karşı art niyet besleyebilecek hiç kimsenin kalmaması için gerek kurumsal yönetim, gerek adli, emniyet ve MİT kuruluşlarımızla sürekli işbirliğimiz devam etmektedir. İçtenlikle ifade etmek isterim ki, bu süreci yürütürken hukukun sınırlarından asla dışarı çıkmadan, yasaların tanıdığı haklar ve koşullar çerçevesinde davranmaya azami özen gösterdik. Bunda da başarılı olduğumuza inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

MÜCADELE DEVAM ETMELİDİR

Böylesi koşullarda üniversitelere önemli vazifeler düştüğüne inandıklarını dile getiren Hülagü, “Şüphe yok ki, cumhuriyetimizin ilkelerinden vazgeçmeden aklı, fikri, vicdanı hür bireyler yetiştirmeye devam etmektir. Ancak böyle bireyleri yetiştirerek FETÖ-PDY ve benzeri hain yapılarla kalıcı bir şekilde mücadele edebiliriz. Aklını ve vicdanını bir başkasına kiraya vermeden, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerleri ışığında davranan bireyler yetiştirmek, bu gibi örgütlere vurulacak en büyük darbedir. Terör örgütlerinin temizlenmiş olması yeterli değildir. Çünkü, devletimizin bekasına göz diken ve hain emeller besleyen dış mihrakların ve onların taşeronluğunu yapan bu kanlı terör örgütleriyle mücadele durmaksızın devam etmelidir” dedi.

FİKRİ HÜR NESİLLER

Konuşmasının ardından Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nun ortak kararı ile kaleme alınmış ve oybirliği ile imzalanan metni okuyan Hülagü, “15 Temmuz darbe girişimi, Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri olmayan, devlet içinde yapılanmış bir terör örgütünün devleti ele geçirmeye yönelik hain bir başkaldırısıdır. Bu haince girişime karşı, Aziz Milletimiz, bütün varlığıyla devletine, demokrasisine, özgürlüğüne ve istikbaline sahip çıkmış; şanlı bir zafer kazanarak, bir kez daha tarihteki yerini almıştır. Kocaeli Üniversitesi bu süreçte, yeni yetişen genç dimağların bir daha bu tür örgütlerin ve illegal yapılanmaların hedefi olmaması için aklın, bilimin, ahlakın ve vicdanın ışığında gerçekleştirdiği mücadelesinde azimle kararlılığını ortaya koymuştur. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeye devam edecektir” dedi.

NEFRET İLE KINIYORUZ

Hülagü, “Kocaeli Üniversitesi olarak, vatanımızın ve devletimizin bekâsı, milletimizin refah ve mutluluğu için, temel hak ve özgürlüklerden taviz vermeden, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, FETÖ/PDY ve benzeri terör örgütleri ve şer odaklarına karşı mücadelenin hukuk çerçevesinde sürdürüleceğini ve bu mücadele ruhunun üniversitemizde her daim canlı tutulacağını vurgulamak isteriz. Üniversitemiz, milletimizin iradesine karşı FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kalkışmanın birinci yılında, demokrasimize düzenlenen menfur saldırıyı, dün şiddet ve nefretle kınadığı gibi, bu gün de aynı duyarlılıkla kınamaktadır. Bu vesile ile bir daha bu tip hain kalkışmaların yaşanmaması dileğiyle, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde canlarını fedâ eden bütün şehitlerimizi, rahmet ve minnetle yâd eder, vatanını canından aziz bilen gazilerimize acil şifalar diler, şükranlarımızı arz ederiz” diye konuştu. Selin BECER

70 Öğretim Üyeleri şu şekilde:

Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ Rektör

Prof. Dr. Bekir ÇAKIR Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ercüment ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜK Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Zafer UTKAN Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof .Dr. Ali İhya KARAMAN Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof .Dr. Muhip KANKO Tıp Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Alpaslan FIĞLALI Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Muzaffer ZEREN Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Selman Aziz ERDEN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Vasfi HAFTACI İ.İ.B. Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Halis AYGÜN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ayşe Tuba ÖKSE Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR Teknoloji Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Yasin KİŞİOĞLU Teknik Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL Hukuk Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Nezihi KÖPRÜBAŞI Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. İlyas AKHİSAR İletişim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Elşen VELİ Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN İlahiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Muharrem YILMAZ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Özcan GÜNDOĞDU Denizcilik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr . M. Doğan GÜLKAÇ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hakan DEMİR Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Maksut Görkem AKSU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Recep TARI Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Nigar DURSUN Yahya Kaptan MYO Müdürü

Prof. Dr. Mehmet UÇAR Teknoloji Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Mehmet Doğan GÜLKAÇ Gıda ve Tarım MYO Müdürü

Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR Uzunçiflik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Z.Canan BAYER Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Sami KARACAN Kartepe Turizm MYO Müdürü

Prof. Dr. Safa Bozkurt COŞKUN Ulaştırma YO Müdürü

Prof. Dr. Zafer DÜLGER Kocaeli MYO Müdürü

Prof. Dr. NİLGÜN FIĞLALI Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Sibel ZOR Arslanbey MYO Müdürü

Prof. Dr. Fazilet Burcu CANDAN Hereke MYO Müdürü

Prof. Dr. Ahmet BİLGİN Eğitim Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Hukuk Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Haluk Emre ÖZEL Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Erdoğan TARCAN Köseköy MYO Müdürü

Doç. Dr. Faik ÇELİK Hereke-Ö.İsmet Uzunyol MYO Müdürü V.

Prof. Dr. Ercüment ÇİFTÇİ Adalet MYO Müdürü V.

Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK Kandıra MYO Müdürü

Doç. Dr. Cenk ÇELİK Ali Rıza Veziroğlu MYO Müdürü

Doç. Dr. İbrahim SERTÇELİK Karamürsel MYO Müdürü

Doç. Dr. Hamdi AYDIN Gazanfer Bilge MYO Müdürü

Doç. Dr. Ali ÇINAR İzmit MYO Müdürü

Doç. Dr. Oya ŞENYURT Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Mücahit OPAN Asım Kocabıyık MYO Müdürü

Doç. Dr. Ali Poyraz GÜRSON Değirmendere Ali ÖZBAY MYO Müdürü V.

Doç. Dr. Elif KARAGÜN Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ İletişim Fakültesi Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOCA Denizcilik Fakültesi Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Mutlu ÇELİK Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Fatih AKBULUT Kandıra Uygulamalı Bilimler YO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR Teknik Eğitim Fakültesi Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Nasır ÇORUH Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Adem YAVAŞ Turizm İşletmeciliği Oteli YO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Rüştü TAŞTAN Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ÖVEÇ Gölcük MYO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Erdener BALIKÇI Kartepe Atçılık MYO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir CENGİZ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Gülşen ERDAL Devlet Konservatuvarı Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Rahime AYDIN ER Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Okutman Şule KILCI Yabancı Diller YO Müdürü V.

Yrd. Doç. Dr. Fatih AKBULUT Raportör

Metin GELDEŞ Eğitim Fakültesi (Öğrenci Konseyi Başkanı)