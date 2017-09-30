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75 bin liralık otomobilin 33 bin lirası VERGİ!

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75 bin liralık otomobilin 33 bin lirası VERGİ!
Hükümet yeni Orta Vadeli Program’ı açıklarken vergi zamları da art arda geldi.

Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 40 arttı. Şans oyunlarından sarmalık tütünde kullanılan kâğıtlardaki vergi artışına kadar çok sayıda düzenlemeyi içeren “torba tasarı” da Meclis’e sunuldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi düzenlemelerinin savunma sanayii fonuna yeni kaynaklar oluşturmak üzere yapıldığını söyledi. Zamlara tepkiler sürerken konuya ilişkin açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar; Hükümet üretimle değil, vergiyle büyümeyi hedeflemiştir. Bunun arkası durgunluktur” dedi.

 

VATANDAŞIN CEBİNDEN ELİNİ ÇEKMEYEN BİR İKTİDAR VAR

Akar, her fırsatta vatandaşın sırtına vergi ve zamları yükleyen AKP iktidarının bütçe açığını kapatmak için yine zamlara başvurduğunu söyledi. Akar, bu şekilde devleti yönetenlerin çok akıllı olmasına gerek olmadığını vurgulayarak, AKP yine kendine yakışanı yapmış ve fatura yine vatandaşa çıkarılmıştır dedi. Araç sahibi olan vatandaşlara sürekli yük bindirildiğini belirten Akar, bu yalnızca MTV’inde 1300-1600 cc arasındaki aracın vergisi 1035 liradan 1449 liraya, 1601-1800 cc arasındaki araçların vergisi de 1827 liradan 2.557 liraya yükselecek. Yapılan zamlar bununla da kalmayacak devamında trafik sigortası, kasko zamları ile devam edecektir dedi. Otomobil fiyatlarına dikkat çeken Akar; 75 bin TL'ye satın alınan bir otomobilden devletin elde ettiği gelire örnek vererek.

Otomobilin Satış Fiyatı :       75.100 TL

Net Fiyat:                              42.000 TL (Üretim ve bayi karı dahil)

OTV                                      21.000 TL (Özel Tüketim Vergisi)

KDV                                      11.340 TL  (KDV, burada vergininde vergisi alınıyor)

Trafik, Tescil                          152 TL

Trafik, Tescil hizmet bedeli    280 TL

Toplam =                              33.418 TL’sini vergiler oluşturuyor.

 

YAKITIN BİLE %60'I VERGİ

Bütün bunlara ilave olarak otomobili kullanırken yaktığınız her yakıtın litresi için %60 dolaylı vergi ödüyoruz. Kısaca 100 TL'lik yakıt aldığımızda bunun 60 TL'sini vergi olarak ödüyoruz. dedi. Akar son olarak Dünya da bu kadar vergi uygulayan başka bir tek ülkenin bulunmadığının altını çizerek, çünkü bu kadar vicdansız zam ve vergi uygulayan başka bir iktidar yoktur. dedi.

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