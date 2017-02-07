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8 ay hapis yattı... Sirmen, özgürlüğüne kavuştu...

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8 ay hapis yattı... Sirmen, özgürlüğüne kavuştu...
İZGAZ şebekesinin yapımı sırasında görevi kötüye kullanmak suçundan tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne konan Sefa Sirmen tahliye oldu.

İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2002 yılında İZGAZ şebekesinin yapımında görevini kötüyü kullandığı iddiası ile Sefa Sirmen ve 15 kişi hakkında 2006 yılında dava açılmış, Sirmen ve 15 sanık 2011 yılında beraat etmişti. Yargıtay’ın kararı bozması sonucu Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen dava 2015 yılının şubat ayında sonuçlandı.

 

SADECE SİRMEN’E CEZA VERİLMİŞTİ

Mahkeme, Sefa Sirmen ile kendisinden sonra bir dönem İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Hikmet Erenkaya’yı 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Sirmen ve Erenkaya kararı temyiz etti. Yargıtay, Sirmen ve Erenkaya’nın itirazlarını değerlendirirken sadece Sirmen’e ceza verdi. Sirmen, 24 Haziran 2016 tarihinde Kandıra T Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

 

38 BİN KİŞİNİN TAHLİYE OLACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Resmi Gazete'de yayımlanan 671 Sayılı Kanun Hükümde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, Denetimli Serbestlik kapsamında kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişinin tahliye olacağı belirtildi.

 

CEZASI 6 AYA İNDİ

İZGAZ davası nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Sefa Sirmen, yasa gereği 2 yıl 6 ay cezaevinde kalacaktı. Bunun 1 yılı denetimli serbestlik olacaktı. Son çıkan Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Sirmen’in denetimli serbestliği 2 yıla çıktı. Yani Sirmen’in cezası altı aya indi. Yattığı süre de göz önünde bulundurularak Sefa Sirmen bu akşam 16.45'de tahliye oldu.

 

SİRMEN'İ KARŞILAMAYA GELDİLER

8 aydır cezaevinde olan Sirmen’i karşılamaya; CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, CHP Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, Hacı Bektaş Veli Derneği eski Başkanı Doğan Demir, CHPli Alpaslan Ceyhan, CHP eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım, CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve çok sayıda partili gitti.

 

DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA

8 ay cezaevinde kalan Sefa Sirmen davul zurna eşliğinde karşılandı. Kandıra F Tipi ceza evi önünde toplanan partililer Sirmen’i karşılaması sonrasında CHP İl Örgütüne geldi. Burada çiçeklerle karşılanan Sirmen’i İl Örgütü’nde CHP’nin önemli isimleri tarafından karşılandı. Kısa bir dinlenme sonrasında Sirmen İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile birlikte yürüyerek İzmit İlçe Örgütü’ne geçti.

 

BUGÜN YENİDEN DOĞDUM

Kalabalık içerisinden geçen Sirmen, kürsüye çıktı. Sloganlar atıldığı karşılama töreninde konuşan Sefa Sirmen “Bugün yeniden doğdum. Birçok haksızlık yapıldı ama adalet yerini buldu. En iddialı projemiz İZGAZ projesidir. Bizi bunda cezalandırdılar. Türkiye’de gerçekleşmiş olan projeler içerisinde yapılan İZGAZ gerçekten iftihar ettiğimiz projedir. Ödül almıştır. Bunun en canlı tanığı en büyük afet yaşadığımız depremde en ufak bir patlama yada yangın olmadan varlığını devam ettirmiştir. Biz 100 Milyon dolara yaptırdığımız projeyi 600 Milyon dolara sattılar. Kamu zararı var diye 7.5 aydır cezaevindeyim. Halkım için daha da çok yatmaya hazırım. Onun için ben sizlere teşekkür ediyorum. Yargı süreci devam etmektedir. Bana ceza veren hakim ve savcılar cezaevindeler. Onun için adalet yerini bulacak. Bana bu güzel duyguyu yaşattığınız için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum” dedi. Serkan BORLAK - Selin BECER

 

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Sirmen, CHP İzmit İlçe Binası önünde kalabalığa seslenirken görülüyor

 

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Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya ile tokalaşırken görülüyor

 

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Sefa Sirmen CHP İl Binası önünde de büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

 

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Sirmen'i CHP İl Binası önünde coşkulu karşılama... Fotoğraflarda kimi partililerin Sirmen'in boynuna sardığı görülüyor. Bazı partililer ise karşılama için çiçek takdim etti.

 

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Sirmen'in cezaevinden çıktı dakikalar...

 

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CHP Kocaeli İl Binası önünde de büyük bir kalabalık Sirmen'i karşılamak için bekledi.

 

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Kandıra Cezaevi önündeki bekleyiş...

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Yorumlar
forza körfez
07 Şubat 2017 Salı 16:54
16:54
büyük başkan oleyyy
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