8 ay önce kaybolan kızı Müge Anlı, buldu!

Çayırova'da yaşanan Necla Şefik'in 5 çocuğundan en büyük kızı olan Zeyno 8 ay önce markete gidiyorum diyerek evden kaçtı.

İddialara göre, Çayırova'da yaşayan Necla Şefik'in beş çocuğundan en büyüğü olan ve 13 yaşındaki kızı Zeyno, yaklaşık 8 ay önce markete gidiyorum diyerek evden çıktı ve bir daha da kendisinden haber alınmadı. Evlere temizliğe giderek geçimlerini sağladıklarını söyleyen Necla Şefik, eşinin cinayetten hüküm giydiğini daha cezaevinde yatması gereken 10 yılının oldğunu ifade etti.

MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU

Necla Şefik kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Müge Anlı'ya gelen ihbarlar önceki gün yayın sonuna doğru bir telefon geldi. Zeyno’nun 25-26 yaşlarında olan Özgür Mutlu adında biriyle olduğunu, Gebze’de ikamet ettiklerini ve hamile olduğunu söyledi. Alınan bu haber üzerine Müge Anlı ve ekibi Gebze’ye doğru yol çıktı.

"İNTERNETTEN TANIŞTIM"

Verilen adrese gidildiğinde kapıyı açan kişi Zeyno’nun kayınvalidesi olduğunu söyledi. Zeyno ise verdiği röportajda “Özgür ile internetten tanıştım. Babaannem beni bir başkasına nişanladı. Ben de iki ay sonra yüzüğü attım. Daha sonra Özgür’e beni seviyorsan sana kaçacağım dedim. Buraya geldiğimi ailem biliyordu. Ben çok mutluyum eşimle olayım yeter. 8 aylık hamileyim bir kızım olacak. Ailem yaşımı küçük söylüyor, kimliğe de yanlış yazdılar benim yaşım 19” diyerek açıklamalarda bulundu.

ANNE KIZ BİRBİRİNE SARILDI

Dün ise canlı yayında iki aile ve Zeyno yüzleştiler. Aylardır çocuğunu görmeyen anne, kızını karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu. Ne olursa olsun senin yanındayız, aylardır seni aradık merak ettik diyen anneye 13 yaşında olan ve 8 aylık hamile olan kızı; “ben eşimle mutluyum yaşımı kimliğime bilerek küçük yazdırdınız gerekirse kemik testine gireceğim bundan sonrada eşimle yaşayacağım” cevabını verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Yayını izleyen Üsküdar Çocuk Şube müdürü ise, olup biteni ihbar saydı ve stüdyoya geldiler. Küçük yaşta kızı alıkoyma suçundan polis, Özgür’ü gözaltına almak için canlı yayına geldi, 13 yaşındaki Zeyno’yu eşini alarak çocuk şubeye götürmek üzere yola çıktılar.

Kayıp Zeyno stüdyoya geldi.