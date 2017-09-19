8 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 3’ü öğrenci, 3’ü asker ve 2 sivil şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında düzenlenen operasyonda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 3’ü öğrenci, 3’ü TSK mensubu asker ve 2 sivil şüpheli toplam 8 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen ve itirafçı olanların da olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı “ByLock” kullandıkları öne sürülürken gözaltına alınan 3 öğrencinin İzmit Malta Mahallesinde örgütün “Gaygubet evi” ismini verdikleri evde yakalandıkları öne sürüldü. Nuri AKÇAHARMAN