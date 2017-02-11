Üreticiler, başta karanfil ve gerbera olmak üzere 25 milyon dal çiçeği İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, Romanya ve diğer Avrupa ülkelerine gönderdi. İhracattan 8 milyon dolar gelir elde eden üretici, iç piyasaya yönelik ise gül, lale, gerbera ve karanfilin içinde yer aldığı 20 milyon dal kesme çiçek hazırladı.
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8 milyon dolarlık çiçek ihracatı gerçekleşti
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