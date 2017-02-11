8 milyon dolarlık çiçek ihracatı gerçekleşti

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala Türkiye’nin en önemli kesme çiçek üretim üssü Antalya’da hazırlıklar tamamlandı.

Üreticiler, başta karanfil ve gerbera olmak üzere 25 milyon dal çiçeği İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, Romanya ve diğer Avrupa ülkelerine gönderdi. İhracattan 8 milyon dolar gelir elde eden üretici, iç piyasaya yönelik ise gül, lale, gerbera ve karanfilin içinde yer aldığı 20 milyon dal kesme çiçek hazırladı.