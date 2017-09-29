8 sürücü alkollü yakalandı!

Gece, gündüz demeden uygulamalarını sürdüren polis ekipleri alkollü sürücülere geçit vermiyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saat gözetmeksizin uygulamalarını sürdüren Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere geçit vermiyor. Gece geç saatlerde Gebze ilçesinin önemli caddelerinden bir olan İsmet Paşa Caddesi üzerinde uygulama noktası kuran ekipler, şüpheli gördükleri araçlar üzerinde uygulama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada incelenen toplam 37 araçta 8 sürücüye alkollü araç kullanmaktan toplam 7 bin TL para cezası kesildi ve sürücülerin ehliyetlerine el koyuldu.