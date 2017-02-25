80 bin Hacı adayı için Hac yolu göründü

Kutsal topraklara gitmek için bekleyen 1 milyonu aşkın vatandaş için beklenen gün geldi. Hacı adaylarının heyecanla beklediği Hac kurası, 24 Şubat Cuma günü Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Müslüman aleminin en önemli ibadetlerinden biri olan Hac ziyareti için geri sayım başladı. Kutsal toprakları ziyaret edecek Hacı adayları bu yıl da Hac mevsimini heyecanla bekliyor. 1 milyonu aşkın vatandaş arasından çekilen Hac kura sonucunda bu yıl kontenjandaki artışla beraber 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Hac kesin kayıtları, 03 - 13 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk Hac kafilesinin 31 Temmuz, son Hac kafilesinin 26 Ağutos’da gideceği planlanırken kutsal topraklardan dönüşler ise, 5- 30 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak.

80 BİN HACI ADAYI GÜN SAYIYOR

Hac kontenjanın artması ve kura sonuçların açıklanması üzerine yorumlarda bulunan Vizyon Grubu Yönetim Kurulu Üyesi M.Talha Çizmeci, “Diyanet İşleri Başkanı’mızın yoğun temaslarıyla Türkiye'ye tanınan kontenjanın binde 1 kota uygulamasına göre güncellenmesinin ardından bugün toplamda 80 bin hacı adayımız, kutsal topraklara gitmek için gün sayıyor. Müslüman bir ülke olarak 80 bin vatandaşıımızın Hac vazifesini yerine getirebilecek olmasından mutluluk duyuyoruz. Biz Vizyon Turizm olarak bizi tercih eden hacı adaylarımıza daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da en güvenilir ve en kaliteli hizmeti vermek için çalışacağız. Yıllardır kazandığımız tecrübemizi profesyonel olarak uyguluyor Vizyon Turizm kalitesini her geçen yıl daha da ileriye taşıyoruz. Kura sonucunda şimdiden Hac yolunu bekleyen Hacı adaylarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz” dedi.