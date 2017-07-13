80 yaşındaki amcayı göz yaşları içinde bıraktılar!

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nden şikayet!

Erzurumlular Derneği Başkanı aynı zamanda Mali Müşavir Muhammet Turan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşadığı tatsız olayı Facebook paylaşımı ile duyurmaya çalıştı. Turan “Seksen yaşında felç geçirmiş evinde tek başına yaşayan bir amcayı, biz seni yatıramayız diyerek gözyaşları içinde evine gönderen Gölcük Devlet Hastanesi yetkilileri acaba 'sosyal devlet' denince ne anlıyorlar. Sosyal devlet anlayışı zengin ağababalarını hastanenin özel odalarında ağırlamaktan mı ibaret? Şu 15 Temmuz arefesinde unutmayalım ki hepimiz o yürümekte dahi zorluk çeken amcaların gözyaşları yüzü suyu hürmetine makamlarımızda oturmaktayız” diyerek şikayetini paylaştı.