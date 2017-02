82. Genişletilmiş İlçe Dayanışma Meclisi düzenlendi

AK Parti Karamürsel İlçe Teşkilatı 82. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisini gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle ilgili teşkilat içi eğitim düzenlendi.

Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezinde düzenlenen Danışma Meclisine Ak Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, SKM Başkanı Mecit Erdoğan, AK Parti İl Başkanı vekili ve Teşkilat Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş, AK Parti Meclis üyeleri, ilçe teşkilatın tüm üyeleri, SKM yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasında söz alan İlçe Başkanı Recep Demirel şunları aktardı. Değerli arkadaşlar; Malumunuz üzere Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi refarandum süreci başlamış bulunmakta. Hazırlanan paket ülkemizin şaha kalkmasını sağlayacak, kısır çekişmeler, köşe başlarında, otel lobilerinde, medya patronlarının evlerinde hükümetlerin kurulmasını engelleyecektir. Milli iradenenin tam ve eksiksiz olarak tecelli etmesini sağlayacaktır. Tabi hayır cephesi içeriğini incelemeden yalan ve iftiralarla insanların kafasını bulandırmaya çalışmaktadır. Ama Halkımız neyin ne olduğunu gayet iyi bilmektedir. Lakin bizlerin bu hareketin temsil noktasında bulunan kişilerin gelebilecek her soruya cevap verebilecek donanımda olmamız gerekiyor. Bu sebeple bu eğitimler büyük önem arz etmektedir. Önümüzdeki süreçte de eğitimlerimiz devam edecektir. Sizlere bir konuyu daha hatırlatmak isterim. Bu süreç bir parti meselesi sadece Ak partimizin bir davası değildir. Bu bir memleket ve ülkemizin ikbal meselesidir. İnanıyor ve biliyorum ki başka siyasi partilere gönül vermiş kardeşlerimiz bu değişikliğe evet diyecektir. Bu sebeple bu kardeşlerimizi rencide edecek, onları kıracak söylemlerden uzak duralım. Kucaklayıcı olalım. Görüşü ne olursa olsun her vatandaşımıza sevgi saygı ve hürmetle davamıza yakışır şekilde davranalım. Her kapıyı çalalım her kesimden her kişiyi kucaklayalım.Bu kutlu yürüyüşte Allah yar ve yardımcımız olsun. İlçe Başkanı Recep Demirel'in konuşmalarının ardından İl Başkan Vekili ve Teşkilat Başkanı Mustafa Kocaman Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle ilgili olarak sunumlarını gerçekleştirdi.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım danışma meclisinin sonunda yaptığı konuşmada;

Önümüzde bir halk oylaması var. Bu halk oylamasının neden ve niçin yapıldığı ile ilgili bir soru işareti yok. Bu halk oylaması Ülkemizin bir üst lige çıkması için daha müreffeh bir ülke olması için yapılacak. Bir sistem değişikliği yapılmayacak. Ülkemizin ayağına pranga gibi yapışmış olan sıkıntılardan kurtulması için bir değişikli yapılacak. Şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Karşı cenah toplumu germek için her türlü eylemi yapacak. Biz iktidarız, biz güçlüyüz. Bizler sakin, sebatlı ve kendimizden emin olmalıyız. Ama Unutmamalıyız ki sandık sandıktır. Sandıklar açılana kadar hiçbir şey belli olmaz. 7 Haziranı asla unutmamalıyız. Halkı asla küçümsememeliyiz. En ücra köşede yaşayan insan bile bu sistem değişikliği hakkında bilgi sahibi. Bu insanlar bizden anayasa değişikliği hakkında bilgi istemiyor. Sadece senelerdir kimsenin cesaret edemediği icraatları yapan ve en sonunda vesayet sistemine balyoz gibi vurulacak anayasa değişikliğini önüne koyan, milli iradeye inanan, liderimiz, önderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın temsilcileri olarak yanlarında olmamızı, ellerini sıkmamızı istiyorlar. Bu sebeple bizlere düşen halkımızın yanında olmamız ve çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamamız gerekiyor. Serkan BORLAK