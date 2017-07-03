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82 nolu formaya “TERBİyeli” imza!

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82 nolu formaya “TERBİyeli” imza!
Her fırsatta Kocaelispor’a karşı tutum sergileyen, zaman zaman aşırıya giderek, Kocaelispor ile oynadıkları maçlarda bile ‘Sakarya’ diye tempo tutan Gebzesporlular, 82’ye kafayı taktı

Ülkenin 82’nci vilayet olmak için bastıran, Mor Beyazlı formalara bile 41 yerine 82 numarayı bastıran Menekşeler, maskotları ‘Terbi’ye, imza attırarak niyetlerini açık açık belli etti. Spor sahalarını propaganda aracı olarak kullanarak, ‘82’ nolu plakayı ve vilayet olma isteğini kamu oyuna duyuran Gebzelilere inat, Darıca G.B. ise Sakarya maçında sahaya Kocaelispor pankartıyla çıkarak, tepkisini diye getirmişti.

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