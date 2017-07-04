83’lük Karaboğa Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor

Gölcük Belediyespor’un başarılı atleti Emin Karaboğa, gözünü İzmir’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na dikti.

83 yaşındaki Emin Karaboğa, cumartesi ve pazar Günü saat 13.00’te, İzmir’de düzenlenecek 80 yaş ve üzeri Türkiye Şampiyonasına katılarak, şehrimizi ve Gölcük Belediyespor’u temsil edecek. Karaboğa, kendisine destek olan Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Karaboğa, Türkiye Şampiyonu olarak ilçemize geri döneceğini belirtti.