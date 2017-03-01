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9 gollü kral Oğuzhan ‘ZİRVE’den inmiyor

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9 gollü kral Oğuzhan ‘ZİRVE’den inmiyor
Kocaelispor’un başarılı gol kralı Oğuzhan Türkmen zirveden inmiyor

9 gole ulaşan futbolcumuz. Bir patladı pir patladı. Karacabey maçında da 50. dakikada beraberlik golünü kafayla kazandıran Oğuzhan, berabere kaldıkları için çok üzüldü. Oğuzhan, kendisinin gol atmasından çok, takımın kazanmasını tercih ettiğini belirterek “Önemli olan kazanmak, berabere kaldık. Üzüldük. Ama lig daha uzun. Öyle ya da böyle 2.Lig’e çıkmak istiyoruz. Buna da inancımız tam” dedi.

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