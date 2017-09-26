9 kişilik gasp çetesi çökertildi

Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul Tuzla’da bankadan para çeken vatandaşları çeşitli yöntemlerle oyalayarak ya da gasp ederek paralarını aldıkları öne sürülen 9 kişilik gasp çetesi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul Tuzla’da çeşitli tarihlerde polise yapılan şikayetleri değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan teknik takip sonucu 9 kişilik çetenin, bankalardan nakit para çektikten sonra araçları ile ya da yaya olarak ayrılan vatandaşları takip ederek araçlardan kısa süreli ayrıldıkları noktada camlarını kırarak, kasten araca çarpıp kaza süsü verip oyalayarak, tenha noktalarda darp ederek gasp yaptıkları öne sürülen çeteye yönelik İstanbul Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Kartal ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN HEPSİ KAYITLI VE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANIYOR



Operasyonda 18 ayrı suçtan kaydı olan ve hırsızlık, silahlı tehdit gibi toplam 7 suçtan aranması olan V.P. , 26 suçtan kaydı olan ve 11 ayrı suçtan aranan E.P., 11 ayrı suçtan kaydı olan ve 2 suçtan aranan M.P., 15 suçtan kaydı olan ve 2 suçtan aranması olan E.A., 21 suçtan kaydı olan ve 12 suçtan aranması ve yaralama suçundan 2 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P., 23 suç kaydı olan ve 2 suçtan aranan H.P., 7 ayrı suç kaydı bulunan E.Ş., 3 ayrı suç kaydı bulunan H.K. ve 15 ayrı suç kaydı olan D.P. isimli 9 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin değişik tarihlerde işledikleri bazı suçlar bölgede bulunan MOBESE ve güvenil kameralarına yansıdı. Şüphelilerin, kameralara yansıyan görüntülerde kucağında bebek olan bir kadının çantasını gasp ettikleri ve bebeği ile birlikte kadını yerde sürükledikleri kameralara yansıdı.

8 OLAYA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile 58 adet mermi, 2 adet av tüfeği ile 37 adet av fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas tartı ile 220 gram esrar maddesi ve 91 bin 270 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin 28 Şubat 2017 tarihinde Körfez ilçesinde otodan 12.5 kilogram altın çalınması, 29 Haziran 2017 tarihinde Darıca’da kıymetli evrakların araçtan çalınması, 4 Temmuz 2017 tarihinde 27 bin 500 Euro paranın yağmalanması, 4 Ağustos 2017 tarihinde Darıca’da otodan kıymetli evrakların çalınması, 10 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Tuzla’da 30 bin TL paranın yağma ve kapkaç suretiyle çalınması, 15 Ağustos 2017 tarihinde Darıca’da 54 bin TL paranın yağmalanması, 12 Eylül 2017 tarihinde Darıca’da 600 TL nakit para ile cep telefonun yağmalanması ve son olarak 22 Eylül günü Çayırova’da 518 bin 500 TL paranın yağmalanması olayına karıştıkları tespit edildi.

9 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ



Asayiş Şube Müdürlüğünde 4 gün boyunca sorgulanan 9 şüpheli, suç işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma, kapkaç, otodan hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından Gebze Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN