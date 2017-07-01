Volkan Elmaser’in organizatörlüğünü üstlendiği turnuvanın bu yılki bölümü için kayıtlar açıldı. Emex Otel sahasında yapılması planlanan turnuva için bu yıl Tuncay Budakin’in, yönetimi üstleneceği belirtildi. Kayıt yaptırmak isteyen takımlar, Budakin’in 0 532 566 10 04 no’lu telefona başvurmaları istendi.
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9.Olgunlar Turnuvası için kayıtlar başladı
Kocaeli 9.Olgunlar Turnuvası için kayıtlarda başladı
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