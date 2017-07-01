9.Olgunlar Turnuvası için kayıtlar başladı

Kocaeli 9.Olgunlar Turnuvası için kayıtlarda başladı

Volkan Elmaser’in organizatörlüğünü üstlendiği turnuvanın bu yılki bölümü için kayıtlar açıldı. Emex Otel sahasında yapılması planlanan turnuva için bu yıl Tuncay Budakin’in, yönetimi üstleneceği belirtildi. Kayıt yaptırmak isteyen takımlar, Budakin’in 0 532 566 10 04 no’lu telefona başvurmaları istendi.