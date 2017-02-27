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9 özel okul öğretmeni adliyeye sevk edildi

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9 özel okul öğretmeni adliyeye sevk edildi
FETÖ/PDY operasyonları kapsamında açığa alınan ve lisansları iptal edildikten sonra gözaltına alınan 9 özel okul öğretmeni işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile düzenlenen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında açığa alınan ve lisansları iptal edilen 9 özel okul öğretmeni gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 öğretmen sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme sistemi ‘Bylock’ kullandıkları öne sürüldü. Nuri AKÇAHARMAN

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