930 metreden çıkan termal su yatırımcıları bekliyor

Başiskele'de 3 yıl süren sondaj çalışmaları sonrasında bulunan 57 derecelik termal su yatırımcılarını beklerken, suyun çıktığını duyan vatandaşlar ellerinde kaplar ile bölgeye geliyor.

Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde 3 yıl süren arama faaliyetlerinin ardından Yeniköy Deresi mevkiinde 57 derecelik jeotermal su yeryüzüne çıktı. 930 metre derinlikten çıkan 20 litre/saniye debiye sahip kükürtlü suyun ilk analizlerde şifalı ve birçok hastalığa iyi gelebilecek özelliğe sahip olduğu belirlendi. Termal suyun yeryüzüne çıkarılmasının ardından geçen 3 aylık süre içerisinde ise ilçeden ve çevre illerden su için gelen ziyaretçilerin sayısı hızla artıyor. Şifa bulmak amaçlı gelenler kaplarla su alıp götürürken, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz da turizmcileri yatırım yapmak için ilçeye davet etti. 2013 yılında geniş bir alan içerisinde termal su arayışı içerisine girdiklerini söyleyen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “2016 yılının son çeyreğinde sondaj yapmak için bu bölgeyi karar kıldık. Bilim adamlarımızın bize gösterdiği bu bölgede 2017 yılında da sondaj çalışmalarına başladık. Bugün geldiğimiz noktada da güzel bir sonuçla karşı karşıyayız. Yani 4 yıllık bir emeğin karşılığını aldık” dedi.

“Turizmcilerimizi buraya yatırım yapmaya davet ediyoruz”

Çalışmalar sonucunda yeryüzüne çıkarılan su hakkında bilgiler veren Ayaz, “Suyun debisi 20 litre/saniye, sıcaklıkta şu anda 57 derece. İlk çıktığında da 52.8’di. Ancak yüzeye çıkarken yüzey suları karışmadığı için sahayı sıcak tuttuğundan dolayı kaynağımızda 57 derecelik su var. Öncelikle yatırımcılarımızı bu alanda turistik tesis yapmak için yatırım yapmaya davet ediyoruz. Görünen yeşil vadiyi muhafaza etmek şartıyla her iki tarafta da günübirlik tesisler yapılabilir, devremülkler, oteller yapılabilir. İstanbul’a da çok yakın olması nedeniyle tüm ulaşım araçlarıyla herkesin ulaşabileceği, dünyanın merkezi bir yer. Turizmcilerimizi buraya yatırım yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“Planlamalar bittikten sonra yatırımcılarla görüşeceğiz”

Suyun çok amaçlı kullanılabileceğini ifade eden Ayaz, “Termal su hem sağlık turizminde hem ısıtmada hem de görünen vadinin tamamında seralarda kullanılabilir. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği bir bereket. Bu imkanı hem yatırımcılarımızla hem halkımızla paylaşmak istiyoruz. 2009’da göreve başladığımızda sıfır yatak kapasitesi olan Başiskele’de şu andaki mevcutlarımızla 300’ün üzerinde yatak kapasitemiz var. Yatırımı devam edenlerle birlikte de bin civarında yatak kapasitemiz olacak. Burayı da sağlık turizmi içerisine dahil edersek burada yapılacak tesislerle belki de binin de üzerinde yatak kapasitesine ulaşmış olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Genel Sekreterimizle birlikte bölgenin planlanma taslaklarıyla çalışıyoruz. Planlamalar bittikten sonra yatırımcılarla görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

“İnşallah yaralarımın iyileşmesine vesile olur”

İlçede suyun çıktığını duyarak şifa bulmak için geldiklerini anlatan Levent Yörük ise, “İlçemizde böyle bir kaynak olduğunu görmek için geldik. 2005 yılında bir kaza geçirdim, ayaklarımı kaybettim. Protez kullanıyorum haliyle. Havalar sıcak olduğu için de yara yapıyor ayaklarımda. Onun için de suya geldim. İnşallah vesile olacak ayaklarımızın iyileşmesinde” ifadelerini kullandı.