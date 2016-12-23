Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Pazartesi günü ameliyat olacak olan bir hasta için acil A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç vardır. Verebilecek durumda olanların 0 (541) 542 96 47 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri rica olunur.
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A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç var
Ameliyat olacak bir hasta için acil A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç vardır.
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Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim