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A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç var

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A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç var
Ameliyat olacak bir hasta için acil A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç vardır.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Pazartesi günü ameliyat olacak olan bir hasta için acil A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç vardır. Verebilecek durumda olanların 0 (541) 542 96 47 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri rica olunur.

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