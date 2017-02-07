Evli ve 4 çocuk babası olan Abdullah Adıyaman’ın cenazesi Teksen Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teksen Köy Mezarlığında toprağa verildi.
- BIST 87.066
- Altın 146,930
- Dolar 3,7171
- Euro 3,9623
- Kocaeli : 10 °C
- İstanbul : 12 °C
- Sakarya : 8 °C
- Üniversite öğrencisi FETÖ’den hakim karşısında
- Muhtarlardan gelen taleplere cevap veriliyor
- Saadet Partisi: Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz
- Tuncay Emir minikleri ikinci döneme ‘merhaba’ dedi
- Minik Ayaklar Kreşi’ne Madical Park’tan eğitim
- PTT'ye 2 bin 500 personel alınacak!
- Kocaeli Birlik’te büyük buluşma
- Eğitimde ikinci yarıyıla birikmiş sorunlarla girildi
- CHP Van İl Başkanı Sarıbay’ı ziyaret etti
- CHP’li gençler Karamürsel’de ‘hayır’ kampanyası başlattı
- Başiskele’de referandum çalışmaları başladı
- Abdullah Adıyaman vefat etti
- Mehmet Nuri Azak vefat etti
- Camiye giren hırsız, fatura parasını çaldı
- Ağız kokusu için gargaradan uzak durun
Abdullah Adıyaman vefat etti
Kandıra Teksen Köyü Düz Mahallesinde ikamet eden çiftçi emeklisi Abdullah Adıyaman (70) kanser nedeniyle vefat etti.
Etiketler: vefatlar
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Abdullah Adıyaman vefat ettiKandıra Teksen Köyü Düz Mahallesinde ikamet eden çiftçi emeklisi Abdullah Adıyaman (70) kanser nedeniyle vefat etti.
Mehmet Nuri Azak vefat ettiBaşiskele Servetiye Köy Camii Mahallesinde ikamet eden çiftçi emeklisi Mehmet Nuri Azak (93) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
DSP’li Resul Yıldırım vefat ettiDSP’nin bir dönem Körfez İlçe Başkanlığını yürüten ve birçok dönemde yönetiminde yer alan Resul Yıldırım yaşamını yitirdi. DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım’ın da babası olan Resul Yıldırım’ın cenazesi bugün toprağa verilecek
Nesrin Ugandor vefat ettiBaşiskele Yuvacık Yakacık Mahallesi Fakülte Caddesi Kolaylı Kullar Sitesinde ikamet eden serbest emekli Mustafa Ugandor’un eşi Nesrin Ugandor (60) mide kanseri nedeniyle vefat etti.
Remzi Akdeniz vefat ettiİzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Gür Sokak No: 8/1 adresinde ikamet eden çiftçi emeklisi Remzi Akdeniz (72) astım bronşit hastalığı nedeniyle vefat etti.
SİNEMALAR
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 3 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı ve 1 yerli olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
- Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim