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Abdullah Adıyaman vefat etti

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Abdullah Adıyaman vefat etti
Kandıra Teksen Köyü Düz Mahallesinde ikamet eden çiftçi emeklisi Abdullah Adıyaman (70) kanser nedeniyle vefat etti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Abdullah Adıyaman’ın cenazesi Teksen Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teksen Köy Mezarlığında toprağa verildi.

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