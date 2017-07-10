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Acele yıldız adayı aranıyor!

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Acele yıldız adayı aranıyor!
BAL Ligi’nde yer alan Çayırovaspor, altyapısı için futbolcu seçmeleri yapacak

Çarşamba günü Kuştepe Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak seçmelere 1999-2004 arası doğumlu sporcular katılabilecek. BAL’da yer alan temsilcimiz Çayırovaspor, altyapısı için futbolcu seçmeleri yapacak. Seçmelere 1999-2004 arası doğumlu sporcular katılabilecek. Seçmelere katılacak olan sporcuların yanında suni çim sahaya uygun kramponlarını ve tekmeliklerini getirmeleri istendi. Altyapıdan sorumlu antrenör Selçuk Eleser ve yardımcısı Birol Köksal idaresinde yapılacak olan seçmelere katılımın yüksek olması bekleniyor. Seçmelerde başarılı olan sporcular yaşlarına göre U-15, U-16, U-17 ve U-19 takımlarına alınacak.

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