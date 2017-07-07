Acil A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç var!

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan hasta için acil A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek durumda olan Ali Günerhan ile "0533 583 3920" numaralı telefon hattından iletişime geçebilirler.