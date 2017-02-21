Karamürsel Devlet Hastanesi'nde ameliyata girecek bir hasta için acil 4 ünite AB Rh+ kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşların Ekrem Erdoğan ile irtibata geçmesi rica olunur. İrtibat 0536 515 86 55 - 0505 130 35 17
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Acil AB Rh+ kana ihtiyaç var!
Acil AB Rh+ kana ihtiyaç var!
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